60 ألف ريال للعاطلين والموظفين بدون فوائد عبر نفاذ تمويل العمر الحر بنك التسليف

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عمر شويل - جدة 60 ألف ريال للعاطلين والموظفين من بنك التنمية الاجتماعية المعروف باسم بنك التسليف سابقاً حيث وفر نفاذ تمويل العمل الحر منتج تمويلي يسعى على توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين من أجل تشجيع العمل الحر للعاطلين والموظفين بشروط خاصة من البنك ويهدف تمويل العمل الحر على رفع مستوى المعيشة للأسر محدودة الدخل ويعمل على رفع الأقتصاد في المجتمع السعودي وخفض نسبة البطالة والفقر بالمملكة كما أن يمتاز تمويل العمل الحر بأنه تمويل بدون فوائد وينقسم إلى تمويل نقدي يكون بحد أقصى للتمويل 60 ألف ريال سعودي وكذلك يمنح تمويل عيني يكون بحد أقصى للتمويل 150 ألف ريال سعودي فذلك التمويل يمنح لمن يرغب في العمل ولم يجد الفرصة المناسبة له لتحقيق أهدافه سواء كان من العاطلين أو الموظفين وأتاح بنك التنمية الاجتماعية العديد من القروض التمويلية الميسرة بدون فوائد بأقساط ميسرة خمس سنوات عن طريق رابط التقديم على تمويل بنك التنمية الاجتماعية في المملكة فذلك البنك يعطي العديد من الخدمات التمويلية بدون رسوم وبدون أرباح عليها لذلك فهو يمتلك على عدد كبير من العملاء بالسعودية مزايا الحصول على نفاذ تمويل العمل الحر للعاطلين والموظفين لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة تمويل العمل الحر يمنح تمويل بدون فوائد وبدون رسوم للتشجيع على عمل مشروعات وتوفير فرص العمل للعاطلين والموظفين في المملكة

يعطي تمويل العمل الحر فترة سداد ميسرة تصل إلى 5 سنوات

يعمل على خفض نسبة البطالة في السعودية

يمنح تمويل العمل الحر التسجيل في التأمينات الاجتماعية بالسعودية

يستطيع صاحب التمويل فتح حساب بنكي من خلال وثيقة العمل الحر

يتكمن صاحب قرض العمل الحر من مخاطبة القطاع الخاص والقطاع الحكومي كمشروع قائم بمستند رسمي

نفاذ قرض العمل الحر يمنح صاحبة أستخدام الدفع الإلكتروني الرقمي شروط الحصول على نفاذ تمويل العمل الحر للعاطلين والموظفين لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة يمنح تمويل العمل الحر نوعين من التمويل تمويل نقدي يسمح بالتمويل حتى ستون ألف ريال سعودي و تمويل عيني يسمح بالتمويل حتى مائة وخمسون ألف ريال سعودي ولا يمنح للمقترض أكثر من ذلك

تم تخصيص ذلك التمويل للمواطن السعودي من العاطلين أو الموظفين فقط

المتقدم لطلب التمويل الشخصي لابد أن يكون عمره يبدأ من 18 عام حتى 60 عام مع توفير كافة الضمانات المطلوبة والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

شرط أساسي وهام يجب أن يكون المتقدم للتمويل حاصل على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

يطلب نفاذ قرض العمل الحر أن يكون المقترض مسجل في نظام أبشر الإلكتروني بالسعودية

يحصل عليها الموظفين الذين لا يزيد رواتبهم عن 14 ألف ريال سعودي عبر نفاذ تمويل العمل بشرط أن يكون فترة خدمة العمل على الأقل سنة كاملة رابط التقديم وطريقة الحصول على منتج نفاذ تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة يمنح القرض بأقساط شهرية ميسرة لمدة 5 سنوات ويتم التقديم عليه بالدخول على الموقع الرسمي منتج نفاذ تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة

الضغط على طلب تمويل الحر من الخدمات الإلكترونية

ثم يجب تسجيل وتعبئة كافة البيانات المطلوبة ومنها رقم الهوية الوطنية والعنوان الوطني ورقم الجوال المثبت في أبشر الإلكتروني ومبلغ التمويل المناسب سواء كان للعاطلين أو الموظفين ثم إرسال الطلب للتقديم

بذلك يتم التقديم من خلال وثيقة العمل الحر عبر بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية

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