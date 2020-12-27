نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد عضوية الهيئة السعودية للمهندسين 1442 والرسوم اللازمة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تجديد عضوية الهيئة السعودية للمهندسين 1442، تعمل الهيئة السعودية للمهندسين علي إعطاء أعضائها أكبر النفع والإفادة،وذلك عن طريق تقديم العديد من المميزات، بما في ذلك الخصومات الخاصة بالمراكز الطبية والفنادق ذات المستوي العالي وأماكن تأجير السيارات وغيرها الكثير، كما تعمل الهيئة السعودية للمهندسين علي الحرص علي تجديد القائمة دائما، وسنقدم لكم في هذا المقال كيفية تجديد العضوية في الهيئة السعودية للمهندسين، والرسوم اللازمة لذلك أيضا .
تجديد عضوية الهيئة السعودية للمهندسين
- يمكن تجديد عضوية الهيئة السعودية للمهندسين بكل سهولة ويسر وذلك بمجرد الضغط علي زر الكمبيوتر.
- ثم الدخول علي الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للمهندسين عن طريق الرابط التالي
- https://www.saudieng.sa/Arabic/Pages/default.aspx
- ويتم هذا عن طريق الدخول إلي الملف الخاص بالعضوية .
- وبعدها الضغط علي اختيار تجديد العضوية .
- وبعدها يتم إرسال الطلب فورا إلي الجهات المتخصصة في ذلك .
- ومن الممكن أن يتم الطلب من صاحب التجديد بعض المستندات أو الأوراق.
- وينبغي تجديد العضوية قبل انتهاء صلاحيتها بثلاثة أشهر .
الرسوم اللازمة لتجديد عضوية الهيئة السعودية للمهندسين
من المتاح اختيار عند تسديد الرسوم مدة العضوية من سنة إلي ثلاث سنوات كالتالي :
- رسوم تجديد عضوية سنه واحدة 250 ريال سعودي .
- رسوم تجديد عضوية عامين 500 ريال سعودي .
- رسوم تجديد عضوية ثلاث أعوام 750 ريال سعودي .
شروط التجديد في الهيئة السعودية للمهندسين
وضعت الهيئة القومية للمهندسين بعض الشروط التي من الضروري أن يتم توافرها قبل القيام بالتسجيل بالهيئة السعودية للمهندسين، وأهم هذه الشروط ما يلي :
- أولا ينبغي توفر مؤهل عالي ويكون تحديدا في مجال الهندسة .
- وينبغي الحصول علي توقيع علي هذا الإقرار من خلال الجهات المتخصصة في ذلك .
- ينبغي أن يكون متوافرا مع العضو المقدم علي تجديد العضوية مستندات خاصة به وهي عبارة عن إثبات هوية سواء كان ذلك بطاقة الهوية أو جواز السفر، وينبغي أيضا إرسال السجل الأكاديمي الخاص به .
- ومن الضروري القيام بدفع الرسوم المطلوبة لتجديد العضوية بالهيئة السعودية للمهندسين .
- ومن الضروري وجود مستند يثبت الخبرة أكثر من خمس سنوات سواء كان مواطن سعودي أو لا، حيث إنه تسقط العضوية في حالة عدم وجود هذا المستند .
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