تجديد عضوية الهيئة السعودية للمهندسين 1442 والرسوم اللازمة

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عمر شويل - جدة تجديد عضوية الهيئة السعودية للمهندسين 1442، تعمل الهيئة السعودية للمهندسين علي إعطاء أعضائها أكبر النفع والإفادة،وذلك عن طريق تقديم العديد من المميزات، بما في ذلك الخصومات الخاصة بالمراكز الطبية والفنادق ذات المستوي العالي وأماكن تأجير السيارات وغيرها الكثير، كما تعمل الهيئة السعودية للمهندسين علي الحرص علي تجديد القائمة دائما، وسنقدم لكم في هذا المقال كيفية تجديد العضوية في الهيئة السعودية للمهندسين، والرسوم اللازمة لذلك أيضا .

تجديد عضوية الهيئة السعودية للمهندسين

يمكن تجديد عضوية الهيئة السعودية للمهندسين بكل سهولة ويسر وذلك بمجرد الضغط علي زر الكمبيوتر.

ثم الدخول علي الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للمهندسين عن طريق الرابط التالي

https://www.saudieng.sa/Arabic/Pages/default.aspx

ويتم هذا عن طريق الدخول إلي الملف الخاص بالعضوية .

وبعدها الضغط علي اختيار تجديد العضوية .

وبعدها يتم إرسال الطلب فورا إلي الجهات المتخصصة في ذلك .

ومن الممكن أن يتم الطلب من صاحب التجديد بعض المستندات أو الأوراق.

وينبغي تجديد العضوية قبل انتهاء صلاحيتها بثلاثة أشهر .

الرسوم اللازمة لتجديد عضوية الهيئة السعودية للمهندسين

من المتاح اختيار عند تسديد الرسوم مدة العضوية من سنة إلي ثلاث سنوات كالتالي :

رسوم تجديد عضوية سنه واحدة 250 ريال سعودي .

رسوم تجديد عضوية عامين 500 ريال سعودي .

رسوم تجديد عضوية ثلاث أعوام 750 ريال سعودي .

شروط التجديد في الهيئة السعودية للمهندسين

وضعت الهيئة القومية للمهندسين بعض الشروط التي من الضروري أن يتم توافرها قبل القيام بالتسجيل بالهيئة السعودية للمهندسين، وأهم هذه الشروط ما يلي :