نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون كفيل من البنك السعودي للاستثمار حتى مليون ونصف ريال ميسر للغاية بأطول فترة سداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بدون كفيل إحدى منتجات القروض التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في السعودية ممن يحتاجون إلى مبالغ مالية لكي تساعدهم على تحسين الحالة المعيشية أو لـ سداد دين عليهم، أو لتلبية الاحتياجات الهامة وربما لبدء عمل مشروع ورفع من مستوى المعيشة، حيث يريد الجميع قرض ميسر بدون تعقيد في الإجراءات بجانب التيسير في السداد أيضاً لكي يتم الحصول على المال بسهولة والاستفادة الكاملة منه، بالإضافة إلى سهولة التعامل مع الشركة أو البنك الذي يقدم التمويل وهذا ما يتميز به البنك السعودي للاستثمار في المرونة في التعاملات وكسب العملاء لديهم بصورة طيبة، كما يوفر البنك أهم ما في الأمر وهو ان جميع منتجات القروض المتوفرة لديه متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتخضع لمؤسسة النقد العربي السعودي، لهذا احصل على قرضك وأنت مطمئن.

مزايا تمويل بدون كفيل من البنك السعودي للاستثمار

تمويل مجاز من هيئة الرقابة الشرعية.

قرض بدون كفيل وميسر للرجال والنساء في القطاع الحكومي والخاص.

وميسر للرجال والنساء في القطاع الحكومي والخاص. يمكنك الحصول على قرض ثاني بعد زيادة راتبك الشهري.

بعد زيادة راتبك الشهري. إمكانية إعادة التمويل بعد سداد نسبة 20% من القرض الأول.

الإعفاء من سداد بقية القرض في حالة العجز الدائم أو الوفاة لا سمح الله.

تمويل سريع للغاية يمكن الحصول على مبلغ القرض بنفس اليوم في حالة اكتمال المستندات المطلوبة.

يمكن الحصول على مبلغ القرض بنفس اليوم في حالة اكتمال المستندات المطلوبة. قيمة التمويل عالية تبدأ من 50 ألف ريال وحتى 1.500.000 ريال سعودي.

أطول فترات سداد حتى 60 شهراً.

الشروط /

هذا المنتج متاح للسعوديين فقط، علماً بأن يوجد تمويل آخر للمقيمين يمكن معرفته من خلال موقع البنك.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 سنة وقت سداد آخر دفعة في القسط.

لابد أن يكون العميل على رأس عمل.

فتح حساب في البنك.

تحويل الراتب.

مدة الخدمة في العمل شهر واحد للقطاع الحكومي وثلاثة أشهر للقطاع الخاص.

طريقة الحصول على قرض بدون كفيل البنك السعودي للاستثمار

الدخول عبر موقع البنك السعودي للاستثمار.

حدد التمويل الشخصي.

اختر تمويل مرابحة الأسهم أو ارزاق.

ثم تعبئة نموذج الطلب وزيارة الفرع لتقديم المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل بدون كفيل

خطاب من جهة العمل يتضمن الراتب الأساسي + البدلات، وتاريخ التعيين.

خطاب الموافقة على تحويل الراتب إلى البنك.

نموذج فتح حساب جاري في شركة الاستثمار كابيتال لتسهيل عملية تداول الأسهم.

نموذج محفظة استثمارية لدى الشركة.

صورة بطاقة الهوية سارية المفعول.

لمزيد من المعلومات والاستعلام عن أي شيء يرجى الاتصال على هاتف 8000 124 800.