نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التسجيل بالرعاية النهارية للموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح باب التسجيل بالرعاية النهارية للموارد البشرية، قامت وزاره الموارد البشرية بالمملكة السعودية بالإعلان عن فتح باب التسجيل لتدريبات الثاني في مراكز الرعاية النهارية لعام 1442 وسوف يبدأ بالتاريخ الهجري /12/5 1442 والذي يوافق بالتاريخ الميلادي 27/12/ 2020 وسوف ينتهي يوم 21/ /5 1442 في جنة بالتاريخ الميلادي 5/1/ 2021.

فتح باب التسجيل بالرعاية النهارية

حيث أكدت أنه ينبغي على جميع الأشخاص الذين يريدون التقديم عبر هذه البوابة الإلكترونية ينبغي توافر الشروط المحددة في مراكز الرعاية النهارية وذلك لجميع المستفيدين الذين تمكنوا من التسجيل في الفصل الأول وبالتالي يريدون التسجيل في الفصل الثاني لهذا سوف نوضح لكم شروط القبول من خلال السطور القادمة

شروط القبول في مراكز الرعاية النهارية

أولا يجب أن يكون هذا الشخص المعاق خالي من الأمراض المعدية أو السارية، وأن يكون مسجل في البرنامج السعودي الجنسية بالاضافة إلى امكانية التقديم على هذا البرنامج في حال وجود مقاعد شاغرة أولا، بالاضافة الى امكانية حصول هذا المتقدم على الجنسية السعودية، وبالتالي لديه بطاقة التنقل والإقامة بشكل دائم .

ينبغي ألا يكون هذا الشخص ذو الإعاقة مصاب بالاضطرابات النفسية أو السلوكية وبالتالي قد تتسبب في حدوث خطر على نفسه على الأشخاص الآخرين، وأن يكون عمر هذا المستفيد من سنتين الى 45 عام، بالاضافة الى أهمية أن تكون درجة ذكاء الإعاقة شديد الاعاقة أو متوسط أو يمكن أن تكون مزدوج فيها 55 درجة أو أقل، وأكدت الوزارة أنه ينبغي على جميع الأشخاص الذين يرغبون في التسجيل الاطلاع على كافة الشروط وتوافرها، يمكنهم تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لإمكانية التسجيل.

الموارد البشرية تحتسب الموظف السعودي في النطاقات

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يوجد شرط هام للغاية حتى يتم احتساب الموظف السعودي من ضمن النطاقات، وهذا الأمر جاء ردا على استفسار احد المواطنين بالمملكة السعودية أنه هل يوجد امكانية للتسجيل بعمر 17 عام في التأمينات، وبالتالي قامت الوزارة بالرد عليه من خلال موقع تويتر أنه حتى يتم احتساب الموظف السعودي من ضمن النطاقات ينبغي أن لا يقل عمره عن 18 عام وبالتالي لا يتعدى 60 عاماً.