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عمر شويل - جدة المرور السعودي يوضح خطوات الحصول على لوحة بدل فاقد، قامت هيئة المرور السعودي بتوضيح أهم الإجراءات التي ينبغي توافرها لكي يتم الحصول على لوحة بدل فاقد لجميع المواطنين داخل المملكة السعودية حيث جاء هذا الأمر ردا على استفسار أحد المواطنين أنه، هل ينبغي علينا أن نقوم بتسديد جميع المخالفات المرورية الموجود عليه عند إصدار لوحة بدل فاقد

وبالتالي قامت هيئة المرور السعودي بالرد عليه أنه في الخطوة الأولى ينبغي عليه أن يقوم بالإبلاغ عن السجلات الجنائية، ثم يبدأ سداد جميع الرسوم الموجود عليه ويقوم بمراجعة هيئة المرور ثم يقوم بالتقديم على الطلب حتى يتمكن بكل سهولة من الحصول على لوحة بدل فاقد.

قام أحد المواطنين بالمملكة السعودية بتقديم سؤال لإدارة هيئة المرور أن عند رصد مخالفة الأماكن المحددة لربط الحزام هيئة المرور السعودي أنه ينبغي على إلزام هذه الركاب بان يقوم بوضع حزام الأمان أثناء السير، ومن يقوم بمخالفة هذا يتم التحرر مخالفة بحقه.

المرور السعودي يحذر الوقوف الخاطئ للمركبات

قامت هيئة المرور السعودي بتوضيح أنه عند الوقوف بالمركبات في المكان الغير صحيح بالتالي يتسبب في حدوث اعاقة السير يتم دفع مخالفة مرورية تصل إلى 150 ريال سعودي، حيث شددت هيئة المرور السعودي عبر موقع تويتر على الإنترنت أنه ينبغي على جميع المواطنين الالتزام بالمسارات المحددة حتى تسهل هيئة الحركة المرورية بشكل منظم في محيط الاشارة وبالتالي تجنب وقوع الحوادث.

المرور السعودي عدم وجود نظام المخالفات الاستخدام الجوال

قد أوضحت هيئة المرور السعودي أنه لا يوجد أي أنظمة تؤكد وجود مخالفة مرورية عند استخدام الجوال أثناء القيادة، حيث قامت هيئة المرور السعودي ينفي ما تردد في الفترة الأخيرة أنه يمنع للراكب الجالس بجوار قائد المنقبة من أن يستخدم الهاتف المحمول، ولكن هيئة المرور السعودي

أكدت أنه لا يوجد نص بنظام المخالفات المرورية يمنع هذا الأمر وذلك جاء ردا على استفسار أحد المواطنين بالمملكة السعودية حول معرفة هل يمكن استخدام الجوال عند الركوب بجانب السائق، وبالتالي قامت هيئة المرور السعودي بالرد عليه من خلال الحساب الرسمي الخاص به عبر موقع تويتر.