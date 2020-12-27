نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس المدينة توقعات طقس المدينة اليوم في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طقس المدينة لقد أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمدينة ، في صباح يوم السبت ، خبر عن طقس منطقة المدينة المنورة وخصوصا مدينتي خيبر والعلا ، كما قام المركز الوطني للأرصاد الجوية بالنشر على حسابه الرسمي في تويتر منشور يفيد بأن طقس المدينة المنورة سيتحول إلى رياح سطحية مع رعد وهطول الأمطار وصعوبة مستوى الرؤية وعدم الرؤية الواضحة بشكل كافي.

كذلك أكدت وبشكل كبير هيئة الأرصاد العامة أن هذا الخبر من تغير الطقس بدء بالفعل من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة وسيستمر إلى الساعة الحادية عشر من مساء يوم السبت أي سيستمر لمدة يوم كامل.

كما توقع أحد الباحثين في مجال الطقس. وهو عبد العزيز الحصيني أنه سيتم حدوث بعض الأمطار المتفاوتة من منطقة إلى أخرى وستكون في حالة غزيرة والبعض الآخر خفيفة مع بعض البرد والسيول وذلك الطقس يتضمن بعض المناطق من الجوف والشمالية والقصيم والباحة وعسير وجازان و مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك ، ثم بعد ذلك مدينة الرياض والشرقية.

توقعات طقس المدينة اليوم

ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية تقريره عن توقعات طقس المدينة اليوم هطول بعض الأمطار الرعدية وستكون في حالة متوسطة إلى غزيرة ويسبقها بعض الرياح السطحية التي ستكون في مناطق (مكة المكرمة ، تبوك و حائل، المدينة المنورة) مع انخفاض مستمر في درجات الحرارة يصاحبها بعض الرياح النشطة على المناطق الوسطى والشرقية والشمالية أيضا معهم منطقة نجران.

كما أوضح التقرير الذي صدر بيان حركة الرياح السطحية التي ستكون على البحر الأحمر هي شرقية إلى جنوبية وتكون الرياح الشرقية بسرعة 14-40 كم ، والرياح جنوبية إلى جنوبية ، وشرقية على الأجزاء الجنوبية من البحر الأحمر ، كذلك يحدث ارتفاع في الأمواج والمتوقع من ارتفاع متر إلى مترين ، كما أن البحر سيكون في حالة موجة متوسطة أو مائج مرتفع ، وتصبح الرياح في حركة سطحية على الخليج العربي و الشمالية التي الشمالية والغربية ستكون بسرعة 15-40 كم / ساعة ، وأيضا البحر سيكون في حالة موجة متوسطة أو مائج مرتفع كذلك يحدث ارتفاع في الأمواج والمتوقع من ارتفاع متر إلى مترين