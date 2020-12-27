نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل عبر منصة احكام الرقمية 1442 وتسجيل التمليك العقاري عبر الهيئة العامة للعقارات بالدولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة زاد محركات البحث عن طريق تملك العقارات والأراضي داخل المملكة العربية السعودية قريباً إلكترونياً وبدون الذهاب إلى أحدى المصالح الحكومية من أجل تملك الأرض، فتقوم المملكة العربية السعودية بعمل هذه الإجراءات وجميع الأشياء والمصالح تتم عن بعد، أفضل بكثير من النزول إلى المصالح ويتم الاختلاط الناس بببعضها البعض ويتم التعرض وتفشي المرض فيروس كورونا أكثر في البلاد.

الأوراق والمستندات المطلوبة لتملك العقارات إلكترونياً عبر منصة إحكام

حددت الوزارة عبر صفحتها الرسمية عن طريقة تقديم المستندات والأوراق الخاصة بالملكية العقارات سواء شقة أو أرض أو فيلا على أن يتم التقديم التملك إلكترونياً وذلك عبر منصة إحكام:-

يتم رفع عبر الموقع المخصص بالوزارة الذي تم عرضه على الصفحة الرسمية عبر الفيسبوك، على أن يتم رفع المخطط العقار ورقم العقار وجميع التفاصيل التي تخص العقار من إسم المنطقة التابع لها العقار ومساحة العقار الكلية مقتسمة التقسيم من الداخل.

يتم عرض وثيقة التملك والأحياء

رفع ملف أوتوكاد للكروكي المرفوع 2013

يتم رفع جدول بيانات الأرض مرفوق بمساحة الأرض وموقعها وتاريخ التملك ـأو المبايعة.

كما يمكن أن تقوم بحضور مساحة التخطيط من قبل مهندسين معماريين.

منصة إحكام الإلكترونية 1442

منصة إحكام تعمل على تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين السعوديين، وتعمل على تخفيف العبء والجهد التي تقدمه الجهات الحكومية من قبل تملك الأراضي، حيث أنها قامت بتخفيف المجهود والعبء عبر المواطنين والموظفين، ومن أجل أن يكون جميع الجهات إلكترونياً.