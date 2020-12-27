نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصه مدرستى 1442 خطوات تسجيل دخول الطالب لمتابعة الدروس وطريقة حل الواجب عبر منصة مدرستي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجميع يبحثون في هذه الآونة عن طريقة دخول موقع منصتي مدرستي التي قامت منصتي مدرستي التعليمية بعمل مسابقة يتم الدخول إليها عبر الموقع المخصص للمنصة، حيث يوجد طريقة جديدة للدخول موقع منصتي مدرستي عبر منصة مايكروسوفت تاميز مدرستي، وسنتعرف على الطريقة التي من خلالها يمكنها الدخول عبر موقع المدرسة بسهولة، ويتم رفع الطلاب ملفاتهم من أجل الاشتراك في المسابقة. المميزات التي تقدمها منصة مايكروسوفت تاميز أول أنطلاقة للتعليم عن بعد، حيث قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بعمل هذه المنصة من أجل أن يجتاز الطلاب دروسهم عن بعد بدون الحاجة للذهاب إلى المدرسة في ظل تفشي مرض كورونا.

حيث يوجد من خلال المنصة مدرسين يشرحون للأطفال عن بعد وكأن التعليم كأنه في المدرسة، يتم أخذ المعلمين حضور الطلاب والغياب ويتم وضع أعمال السنة على مستوى الطالب أثناء الشرح ومدى تجاوبه مع المعلم.

حيث يتم عمل مداخلة صوتية تضم عدد كبير من الطلاب في نفس الصف ويقوم المعلم بشرح الدرس وإعطاء الواجب المنزلي عليه، ويتم التعامل مع التعليم عن بعد كأنها مدرسة. طريقة دخول موقع منصتي مدرستي من خلال منصة مايكروسوفت تاميز مدرستي يتم تجهيز المنصة على أنها تعمل من 11 محرم لهذا العام 1442، حيث أنها تكون أكبر منصة من خلالها يستطيع الطالب التواصل مع المعلم عن بعد وتكون أفضل حلقة وصل بين المعلم والطالب وبدون تفشي المرض أكثر من ذلك.

يتم وضع شرح للتعامل مع موقع منصتي التعليمية من خلال منصة مايكروسوفت تاميز مدرستي.

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