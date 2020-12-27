كيفية حساب التأمينات الاجتماعية السعودية لعام 1442

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عمر شويل - جدة كيفية حساب التأمينات الاجتماعية السعودية 1442 ، يعد التأمين الاجتماعي من الخدمات المهمة للموظفين التي تقدمها الحكومة بهدف تأمين مستقبلهم عند انتهاء مدة خدمتهم القانونية، ويتم أخذ جزء بسيط من مرتب الموظف وذلك طوال مدة خدمته حين انتهاء هذه المدة يكون جهاز الموظف تأمين دوري شهريا وقد بدأ نظام التأمينات في المملكة السعودية منذ عام 1969 ويعرف نظام التأمين بأنه نظام حكومي يساعد الأسر السعودية في الحصول على راتب شهري بعد بلوغهم سن التقاعد يبدأ سن التقاعد من سن 60 عامًا، ومن الممكن تجديد الخدمة إلى سن 65 عام كما تهتم الهيئة تلبية احتياجات المسجلين في التأمينات وتوفير لهم منصة إلكترونية يمكنهم من خلالها التواصل مع مسؤول نظام التأمينات ودفع المستحقات التأمينية

المواد القانونية لنظام التأمينات

يشترط العمل داخل المملكة السعودية وأن يكون الموظف مرتبة وحدة حكومية.

يكون قد سبق لهم دفع المستحقات التأمينية من خلال التواصل مع مسؤول نظام التأمينات العامة.

ويكون نظام التأمين الاجتماعي اختياري لأصحاب المهن الحرة.

كيفية حساب التأمينات الاجتماعية

يتم تقسيم التأمينات بنسبة 9% للموظف بنسبة 11% على المؤسس التابع إليه وظيفة الموظف أما إذا كان الموظف أجنبي يتم أخذ 2% من الراتب كامل وعلى هذا يتم حساب التأمينات بنفس الطرق وتكون هذه النسبة متكافئة ما بين الموظف والمؤسسة الحكومية.



لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات

يتم تطبيق نظام التأمين بعد التوقف عن الوظيفة بشرط أن يكون قد سبق التسجيل في التأمينات لمدة 60 شهر بمدة اشتراك 120 شهر باستثناء كل من الصيادون الذين يعملون في المجال البحري ما لم يسبق لهم التوظيف في أي شركه صيد معتمدة خاصة كما يتوفر أيضًا التأمين الأجانب الذين يتبعون القطاع السياسي أو العسكري والمسؤولين والمتابعين إلى القوات المسلحة وأيضًا للعمال الغير سعوديين أما عن باقي المسجلين في الوظائف الحكومية فلهم تامين اجتماعي.

خطوات حجز موعد التأمينات الاجتماعية