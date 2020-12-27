نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلانات الترقيات واختيار الرغبات عبر خدمة إشغال الوظائف بالترقيات وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة إشغال الوظائف بالترقيات هي خدمة أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر بوابتها الإلكترونية؛ لتسهيل عملية الترقية، حيث تعمل على مساعدة الجهات في تطبيق مفهوم تمكين إشغال الوظائف بالترقية، ومن خلال تلك الخدمة تتمكن الجهات الحكومية من ترقية موظفيها إما عن طريق الطرح و المفاضلة أو بالترقية الاستثنائية، مما يساهم في حوكمة عملية الترقيات بالكامل بجميع أنواعها، ويقوم النظام بالتأكد من موافقة الموظف لشروط شغل الوظيفة المراد ترقيته عليها، ثم يتم الاطلاع على الطلب المقدم من الجهة ودراسته حسب سير عمل الخدمة.

خدمة إشغال الوظائف بالترقيات وزارة الموارد البشرية

يشترط في المستخدم للاستفادة من خدمة إشغال الوظائف بالترقيات أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون لديه حساب على بوابة النفاذ الوطني الموحد، كذلك يجب أن يكون لديه صلاحية علي الخدمة، ويمكن الاستعلام عن الخدمة عن طريق مكاتب القطاع العام أو عبر منصة مسار لإدارة وتطوير الموارد البشرية.

خطوات استخدام الخدمة عبر بوابة الوزارة

تختلف خطوات استخدام خدمة إشغال الوظائف بالترقيات ما بين الموظف والمختص، حيث ينبغي للموظف تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد في منصة مسار، ثم اختيار خدمة الترقيات والاطلاع علي إعلانات الترقيات، ثم اختيار الرغبات الوظيفية ومن ثم معرفة نتيجة المفاضلة بين الطلبات، أما في حالة المختص فيجب عليه تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد في منصة مسار، ثم اختيار خدمة الترقيات ثم اختيار الوظائف وطرح الإعلان، وبعد ذلك تتم عملية التقييم والمفاضلة ومن ثم اعتماد محضر الترقيات.

كما تتيح وزارة الموارد البشرية أيضا خدمة تسجيل احتياج الوظائف، بهدف تمكين جهات القطاع العام من تسجيل احتياجاتهم السنوية من الوظائف وفرص العمل الخالية، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية بعد ذلك بالإعلان عن تلك الوظائف لراغبي العمل من المواطنين السعوديين، ويُشترط للاستفادة من هذه الخدمة أن يكون المستخدم سعودي الجنسية وأن يكون للجهة وظائف شاغرة مسجلة في أنظمة الوزارة مع وجود صلاحية على الخدمة.

ويلزم لاستكمال إجراءات خدمة تسجيل احتياج الوظائف القيام بعدة خطوات بسيطة، تتضمن طلب الصلاحية على الخدمة من منسق الجهة ثم الدخول إلى الخدمة من خلال خدمة تسجيل احتياج الوظائف، وبعد ذلك يتم اختيار الوظائف من القائمة المتاحة ثم استكمال تعبئة البيانات وإرسال الطلب، ثم القيام بمتابعة حالة الطلب.

وبذلك نكون قد انتهينا من موضوعنا اليوم حول خدمة إعلانات الترقيات واختيار الرغبات عبر بوابة وزارة الموارد البشرية، حيث أوضحنا خطوات تنفيذ الخدمة بالنسبة للموظف أو المختص، ثم تحدثنا معكم على خدمة تسجيل احتياج الوظائف الشاغرة بالقطاع العام أيضا عبر موقع وزارة الموارد البشرية.