نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحويل رقم الحساب إلى ايبأن الراجحي والاستعلام عن ايبأن الراجحي إلكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تحويل رقم الحساب إلى ايبأن الراجحي تعد الأكثر اهتماما من عملاء بنك الراجحي لمعروفة رقم الحساب والآيبان وطريقة التحويل المتاحة من البنك،فيساعد رقم الايبان على السرعة والسهولة في إرسال واستقبال الحوالات البنكية نظرا لتحول المعاملات البنكية إلى معاملات إلكترونية،كما أن يساهم رقم الآيبان في تجنب حدوث الأخطاء عند إجراء التحويلات المالية سواء كانت تحويلات محلية أم دولية، ويعد بنك الراجحي من اهد واقدم البنوك في المملكة التي تنتشر فروعها في داخل البلاد وخارجها، كما أن البنك يقدم العديد من خدماته للعملاء لتوفير الوقت والجهد المبذول في الذهاب إلى المصرف للإنهاء العملية البنكية، لذلك قدم البنك الراجحي خطوات تحويل رقم الحساب إلى آبيان التي سوف نوضحها ف المقال.

خطوات تحويل رقم الحساب إلى ايبأن الراجحي

الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك الراجحي. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. الضغط عل دخول. ثم الضغط على خانه الحسابات. اختيار إظهار رقم الآيبان. ظهور صفحة اخرى تحتوي على رقم حساب الايبان الخاص بالعميل.

الاستعلام عن ايبأن الراجحي إلكترونياً

الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك الراجحي. الضغط على مباشر الأفراد. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. الضغط عل دخول. الضغط على خانه الحسابات. اختيار إظهار رقم الآيبان. ظهور رقم الآيبان الخاص بالعميل في كشف الحساب البنكي وذلك بجوار رقم الحساب البنكي الأصلي الخاص بالعميل.

الفرق بين رقم الحساب ورقم الايبان

يحتوى رقم الآيبان على أرقام وحروف أكثر من رقم الحساب لذلك يكون رقم الآيبان أطول من رقم الحساب ذاته. يُعد رقم الحساب جزءاً من رقم ألايبان فرقم الحساب الشخصي للعميل لا يشمل على رقم ألايبان. ورقم الحساب الأساسي 18رقم أو حرف وأذأ كان اقل من 18 رقم يتم أضافه أصفار. يجب أن يكون رقم الايبان مسبوقا بـ الرمز الحرفي الخاص بالمملكة العربية السعودية SA ولكن لا يسبق رقم الحساب الرمز أو غيره. يحصل عميل مصرف الراجحي على رقم الحساب عقب إنشاء الحساب البنكي الخاص به على الفور.

الجدير بالذكر أن رقم الآيبان يوفر لعملاء البنوك الأمان والدقة في المعاملات البنكية نظرا لزيادة عدد خانات الحساب البنكي كما انه يمنع رقم الآيبان حدوث اختراق للحسابات البنكية، كما أن يمكن الحصول على رقم الأبيان الراجحي من البنك الراجحي بسهولة دقة عالية.