نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. زلزال بقوة 5.3 ريختر يهز تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، عن زلزال بقوة 5.3 درجة هز شرق البلاد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال، بقوة 5.2 درجة السواحل التركية، قبالة ولاية أنطاليا جنوبي البلاد، حسبما أفادت مؤسسة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وكانت السلطات التركية، أعلنت ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير إلى 115، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وقد ارتفع عدد قتلى الزلزال القوي الذي ضرب مدينة إزمير غربي البلاد، إلى 102 قتلى، بحسب ما ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

وأشارت إدارة الكوراث التركية، إلى أن هذا أكبر عدد من القتلى يسقط جراء زلزال في تركيا منذ ما يقرب من 10 سنوات.