نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام فارس الجديد sshr.moe.gov.sa الخدمة الذاتية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نظام فارس الجديد 1442 الخدمة الذاتية تسجيل الدخول هو مابدأ يبحث عنه العديد من قادة المدارس ومنسوبي التعليم من أجل إدخال الدورات وإرسال أنشطة التطوير المهني من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية، وهي أحد أهم الإجراءات النظامية التي تم النص عليها، حيث تشمل هذه العملية رصد الأنشطة والنقاط وطباعة الشهادات، ومن ثم رفعها على نظام فارس من أجل أن يقوم الرئيس المباشر بإعتمادها والموافقة عليها بشكل إلكتروني من خلال نظام فارس الخدمة الذاتة.

موعد إرسال أنشطة التطوير المهني عبر نظام فارس

وكان قد تم تحديد موعد زمني من أجل رفع المستندات المطلوبة عبر نظام فارس الخدمة الذاتية، حيث تبدأ هذه العملية بداية من يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من شهر ديسمبر من العام 2020، وتستمر هذه العمليات إلى يوم الخميس الموافق الحادي والثلاثين من نفس الشهر.

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وضحت الفترات الزمنية التي تتم فيها الإجراءات الخاصة برصد الأنشطة، حيث أنه تبدأ مرحلة اعتماد أنشطة الطوير المهني بداية من اليوم الأحد الثاني عشر من جمادي الأول من العام الهجري 1442، والموافق السابع والعشرين من شهر ديسمبر، وتستمر هذه العمليات حتى يوم التاسع من شهر رجب من العام 1442، والموافق الحادي والعشرين من شهر فبراير من العام الميلادي 2021، وذلك وفقاً لما تم النص عليه في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، والتي قد تم العمل بها بداية من شهر يوليو الماضي من العام الحالي 2020.

نظام الخدمة الذاتية عبر نظام فارس

ويعد نظام الخدمة الذاتية هو أحد أنظمة فارس الخاصة بالموارد البشرية، وهي عبارة عن مجموعة من الخدمات التي يستطيع من خلالها موظفي التعليم الحصول عليها وأخذ الموافقات اللازمة بشكل إلكتروني، وذلك دون الرجوع للإدارة، ويمكن لكل موظف بتتبع المعامة الخاصة به حتى صدور القرار عن طريق موقع نظام فارس.

رابط نظام فارس تسجيل الدخول

ومن أجل الاستفادة من خدمات نظام فارس الجديد عبر موقع نظام فارس والخاص بموظفي وزارة التعليم فكل ماعليكم هو التوجه إلى زيارة موقع نظام فارس الجديد على الإنترنت من خلال زيارة الرابط الرسمي لموقع فارس وهو: sshr.moe.gov.sa.

نظام فارس الخدمة الذاتية

ويقوم نظام فارس الخدمة الذاتية بإتاحة إرسال أنشطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليميمة، وذلك من خلال تسجيل الدخول إلى صلاحية الخدمة الذاتية من خلال الحساب الشخصي على موقع نظام فارس، حيث يمكن من خلال نظام فارس إضافة النظام حتى يوم الخميس المقبل السادس عشر من شهر جمادي الأول من العام 1442، والموافق الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام 2020، حيث يمكن طباعة المستندات وحفظها على الحاسوب الشخصي الخاص بمدخل النقاط من أجل الرجوع إليها في وقت لاحق.

طريقة إرسال أنشطة التطوير المهني عبر نظام فارس الخدمة الذاتية

ومن أجل القيام بإرسال أنشطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية فكل ماعليكم هو إتباع الخطوات التالية: