نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث إجراءات الرسوم المرورية بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجراءات الرسوم المرورية بالسعودية، قام المرور السعودي بالفترة الأخيرة بوضع لائحة جديدة لبعض الالتزامات المرورية التي يجب على المواطنين وراكبي المركبات الالتزام بها، وتسهم تلك اللائحة بسهولة فهم تلك الإجراءات الموضوعة من هيئة المرور، موضحةً الرسم الخاصة بجميع أنواع رخص القيادة العامة والخاصة ومركبات الأشغال وتصاريح القيادة المؤقتة وقيادة الدراجة الآلية، ورسوم جميع أنواع المركبات المختلفة.

لائحة الإجراءات المرورية الجديدة

رسوم رخص أنواع القيادة

رخصة مركبات أشغال عامة

الرسم السنوي والتجديد السنوي وبدل التالف أو المفقود، كل منهم ب100 ريال سعودي.

رخصة قيادة عامة

رسم سنوي وتجديد سنوي بمبلغ 40 ريال سعودي، ورسم المفقود أو بدل التالف بمبلغ 100 ريال سعودي.

رخصة قيادة خاصة

رسم سنوي وتجديد سنوي بمبلغ 40 ريال سعودي، ورسم المفقود أو بدل فاقد بمبلغ 100 ريال سعودي.

تصريح قيادة مؤقتة

رسم سنوي بمبلغ 100 ريال سعودي، وبدل الفاقد بمبلغ 100 ريال سعودي.

رخصة قيادة دراجة آلية

رسم سنوي وتجديد سنوي بمبلغ 20 ريال سعودي، بدل فاقد أو مفقود بمبلغ 100 ريال سعودي.

رسوم نقل ملكية المركبات ورسوم رخص سير المركبات

رخصة سير دراجة آلية

رسم سنوي وتجديد سنوي وبدل فاقد بمبلغ 100 ريال سعودي، نقل الملكية بمبلغ 150 ريال سعودي.

رخصة سير سيارة أجرة

رسم سنوي وتجديد سنوي بمبلغ 200 ريال سعودي، وبدل فاقد بمبلغ 100 ريال سعودي، نقل ملكية بمبلغ 300 ريال سعودي.

رخصة سير خاصة

رسم سنوي وتجديد سنوي وبدل فاقد بمبلغ 100 ريال سعودي، نقل الملكية بمبلغ 150 ريال سعودي.

رخصة سير مركبة أشغال عامة

رسم سنوي وتجديد سنوي بمبلغ 300 ريال سعودي، وبدل فاقد بمبلغ 100 ريال سعودي، نقل ملكية بمبلغ 300 ريال سعودي.

رخصة سير نقل عام

رسم سنوي وتجديد سنوي بمبلغ 400 ريال سعودي، بدل فاقد بمبلغ 100، نقل الملكية بمبلغ 300 ريال سعودي.

رخصة سير حافلة عامة

رسم سنوي وتجديد سنوي بمبلغ 400 ريال سعودي، وبدل فاقد بمبلغ 100 ريال سعودي، ونقل ملكية بمبلغ 300 ريال سعودي.

رخصة سير نقل خاص

رسم سنوي وتجديد سنوي بمبلغ 200 ريال سعودي، وبدل فاقد بمبلغ 100 ريال سعودي، نقل ملكية بمبلغ 150 ريال سعودي.

رخصة سير حافلة خاصة

رسم سنوي وتجديد سنوي بمبلغ 200 ريال سعودي، وبدل فاقد بمبلغ 100 ريال سعودي، نقل ملكية بمبلغ 150 ريال سعودي.