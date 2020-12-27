نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي: طريقة استخراج نتيجة الطالب 1442 الفصل الدراسي الأول في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي الالكترونية هي منصة إلكترونية تابعة لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، ومن خلالها تمكنت وزارة التعليم في المملكة ببدء العام الدراسي الحالي 1442، حيث أن الفصل الدراسي الأول قد بدأ وانتهى من خلال منصة مدرستي الالكترونية، والتي أطلقتها وزارة التعليم من أجل بدء تفعيل نظام التعليم عن بعد في المملكة ضمن الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها وزارة التعليم للحد من إنتشار وباء كورونا داخل المملكة العربية السعودية.

استعلام نتائج الفصل الدراسي الأول عبر مدرستي

وينتظر في هذه الآونة العديد من الطلاب الذين انتهوا من أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 1442 ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول عبر منصة مدرستي، والتي ستقوم بإتاحة الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول فور الانتهاء من تصحيح دفاتر الإجابات ورصد الدرجات، ومن ثم سيتم رفعها عبر منصة مدرستي التعليمية، ونظام نور التعليمي التابع لوزارة التعليم.

منصة مدرستي

فمع بداية العام الدراسي قامت وزارة التعليم بالاعلان عن أنها ستقوم ببدء العام الدراسي الجديد 1442 من خلال منصة مدرستي ولمدة سبعة أسابيع من بداية العام الدراسي، إلا أنه صدر قرار فيما بعد من أجل أن تستمر الدراسة من خلال منصة مدرستي حتى نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1442.

وقد انتهى بالفعل عدداً من طلاب المملكة العربية السعودية وبدأوا في الحصول على إجازة نصف العام الدراسي 1442، إلا أن الاختبارات لكافة المراحل الدراسية سيتم إنتهائها بنهاية يوم الخميس المقبل والموافق الحادي والثلاثين من شهر ديسمبرمن العام الجاري 2020، حيث تتم حالياً اختبارات الفصل الدراسي الأول للمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، والتي تتم عن طريق منصة مدرستي التعليمية، كما أعلنت في وقت سابق وزارة التعليم أن اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442 ستتم من خلال منصة مدرستي.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول

ومن أجل الدخول والاستفادة من خدمات منصة مدرستي الالكترونية التي تقدمها لكافة الطلاب ومنسوبي التعليم فكل ماعليكم هو زيارة رابط منصة مدرستي وتسجيل الدخول عبر زيارة: schools.madrasati.sa.

طريقة استخراج نتيجة الطالب عبر منصة مدرستي

وسيتمكن الطلاب في كافة المراحل الدراسية من استخراج نتيجة الفصل الدراسي الأول 1442، حيث سيتم استخراج النتائج من خلال منصة مدرستي التعليمية، ومن أجل القيام باستخراج نتيجة الفصل الدراسي الأول للطالب فكل ماعليكم هو إتباع الخطوات البسيطة الآتية:

الدخول إلى موقع منصة مدرستي الالكترونية عبر زيارة schools.madrasati.sa . القيام بتسجيل الدخول إلى حساب الطالب عبر منصة مدرستي. القيام بفتح الصفحة التي فيها اشعارات الفصل الدراسي الأول ثم الضغط عليها. يتم فتح صفحة بها الملفات ملف PDF نوم بالنقر على الملف من أجل تحميله. يتم تحميل ملف الطالب ويتم حفظه على الجهاز الشخصي الخاص بالطالب أول ولي أمره، ومن ثم حفظها وطباعتها.

وبهذه الطريقة يكون قد تمكن الطالب وولي أمره من استخراج نتيجة الطالب عبر منصة مدرسيت التعليمية، والصورة السابقة وضحت لكم بشكل أكبر طريقة استخراج نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي الالكترونية، ويمكنكم حفظها على هواتفكم الجوالة، وأجهزة الحاسوب الخاص بكم من أجل العودة عند الحاجة إليها، من أجل معرفة كيفية استخراج النتائج من خلال مدرستي.