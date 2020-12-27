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عمر شويل - جدة نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد ١٤٤٢ هجرياً، من أهم أنظمة فارس للموارد البشرية (نظام فرعي)، نظام فارس عبارة عن مجموعة من الخدمات التي يستطيع الموظف، المعلم، الإداري، المستخدم، العامل أيضا الحصول عليها، حيث يتم أخذ الموافقات اللازمة من قبل أصحاب الصلاحية آلياً دون الرجوع للإدارة وبإمكان كل موظف تتبع المعاملة حتى صدور القرار عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي، ومن الجدير بالذكر أن هناك يمكن الاستعلام عن الراتب بعد خطوات يجب إتباعها، حيث أن نظام الخدمة الذاتية بياناتي، تعتبر من أهم الأنظمة الإلكترونية التي تمكن العاملين بالوظائف التعليمية، لكي يتم الحصول على الصلاحيات المختلفة بشكل إلكتروني، دون الحاجة للتوّجه إلى إدارة التعليم.

بالإضافة إلى ذلك من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم أن يجب تحديث البيانات في الخدمة الذاتية باستمرار، حيث أن يمكن شرح كيفية تعديل بياناتي في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 هجرياً، كيفية الاستعلام عن الراتب بعد خطوات بسيطة وميسرة، ثم نقوم بتوضيح رابط رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد ١٤٤٢ هجرياً

الاستعلام عن الراتب :

يجب الاستعلام عن البيانات الأساسية للموظف. ثم بعد ذلك الاستعلام عن السجل التاريخي للموظف. يجب الاستعلام عن بيان خارج الدوام. يجب الاستعلام أيضاََ عن بيان الانتدابات. الاستعلام عن الطلبات المعلقة.

كيفية تعديل بياناتي في نظام فارس الخدمة الذاتية :

يجب الدخول إلى نظام فارس الإلكتروني يجب إدخال اسم المستخدم، وكلمة المرور. يجب الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”. ثم بعد ذلك الضغط على صلاحية بياناتي. يجب اختيار بياناتي الشخصية. ثم بعد ذلك إدخال رقم الجوال الخاص به. ثم إدخال البريد الإلكتروني، ومدينة الإقامة أيضاََ. ثم يجب الضغط على كلمة “انتقالي”. يجب أيضا الضغط على اختيار، ثم بعد ذلك تطبيق. يجب التأكد من البيانات الشخصية المقدمة، ثم بعد ذلك الضغط على كلمة تنفيذ.

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية :

أوضح نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 هجرياً عدد كبير من الخدمات الإلكترونية الكثيرة للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، المسجلين في نظام فارس للموارد البشرية وهى عبارة عن مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة التربية والتعليم، وهي يعد تسهيل الأمور على جميع المواطنين السعوديين، ويمكن الاستعلام عن جميع التساؤلات والاستفسارات دون الذهاب إلى الإدارة التعليمية أو وزارة التربية والتعليم وهذا من خلال رابط المواقع الإلكترونية الرسمية لنظام فارس.