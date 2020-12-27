طريقة التقديم على التمويل الشخصي مباشر أفراد من بنك الراجحي1442

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عمر شويل - جدة طريقة التقديم على التمويل الشخصى مباشر الأفراد من بنك الراجحي 1442، قد تعتبر كيفية التسجيل من الامور التى يريد الكثير من العملاء فى المملكة العربية السعودية التعرف عليها، ويقدم بنك الراجحي هذة الخدمة لعملاءة التي تعد من افضل الخدمات التى يقدمها البنك لعملاءه، حيث ان هذة الخدمة تسمح للعميل بسرعة وسهولة التصرف فى الخدمات المالية الخاصة به، وتتميز خدمة التمويل الشخصى مباشر الأفراد انها متناسبة مع أحكام الشريعة الاسلامية، ويستطيع العميل الحصول على التمويل دون الحاجة لذهاب الى اي فرع من فروع بنك الراجحي، وذلك عن طريق الخدمات الالكترونية التى يوفرها البنك لعملاءه، وفى السطور القادمة سوف نشرح لكم خطوات التسجيل وشروطة والاوراق المطلوبة لاتمام عملية التمويل.

طريقة التقديم على التمويل الشخصى مباشر الأفراد من بنك الراجحي

هناك عدة خطوات يجب علي العميل اتباعها حتي يتمكن من التسجيل فى خدمة التمويل الشخصى مباشر الافراد من بنك الراجحي، ومن ضمن هذة الخطوات ما يلي :

أن يقوم العميل بالدخول علي تطبيق مباشر بنك الراجحي . قم باختيار منتجات التمويل من القائمة الرئيسية أمر مباشر للافراد . عليى العميل النقر علي ايقونة التسجيل فى الخدمات الالكترونية . ادخل البيانات المطلوبة الخاصة بك بشكل صحيح وبكل دقة . قم باختيار خدمة مباشر للافراد ثم أنقر على زر تسجيل . قم يكتابة اسمك والرقمك السري وبريدك الالكتروني، ثم اضغط على استمرار . سوف تصلك رسالة من بنك الراجحي بها رمز التأكيد الخاص بك . انقر على كلمة التالى بعد ادخال رمز التاكد بشكل صحيح . و أخيرا سوف يظهر للعميل انه تم التسجيل فى مباشر للافراد بنجاح .

شروط التمويل الشخصى مباشر الأفراد الراجحي

يوجد عدة شروط يجب توافرها فى العميل المتقدم للحصول على التمويل، ومن ضمن هذة الشروط :

أن لا يزيد عمر المتقدم عن 60 عاما .

أن يكون المتقدم متواجد فى عمله لمدة شهر فى القطاع العام، ولمدة ثلاثة فى القطاع الخاص .

ان يقوم العميل بتحويل راتبه على بنك الراجحى .

يشترط أن يقدم العميل خطاب من عمله بقيمة راتبة .

يجب الا يقل مبلغ التمويل عن 2000 ريال سعودى .

المستندات المطلوبة للتمويل الشخصى ببنك الراجحي

تقديم صورة من الهوية الوطنية للعميل . ان يقوم العميل باحضار خطاب تعريف من جهة العمل . إرفاق خطاب تحويل الراتب الى بنك الراجحي . قم بتعبئة نموذج الطلب الخاص بالتمويل الشخصي بتطبيق مباشر ورفع المستندات .

وفى نهاية مقالنا نكون قد اوضحنا جهود بنك الراجحي فى تقديم الخدمات التي تسهل الصعوبات المالية التى يمر بها العملاء، وكيفية الحصول على هذة الخدمات وشروطها .