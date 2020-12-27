نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط زواج المرآة السعودية من أجنبي مقيم أو غير مقيم والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط زواج المرآة السعودية من أجنبي مقيم أو غير مقيم اهم ما يشغل المرأة السعودية عن الزواج بغير السعودي أي كانت جنسياته لوجود الكثير من الزائرين أو المقيمين بالسعودية من مختلف البلاد من المصريين أو اليمنيين آو غيرهم من الجنسيات الأخري يريدون الارتباط بالفتاة ألسعودية، لذلك قامت المملكة بإصدار بعض الشروط للأجنبي الذي يريد الزواج حفاظا على حقوق امرأه السعودية وتقنين إي زواج مختلف بهذه الشروط وفقا للإحكام الشريعة ألإسلامية وهذه الشروط تعد بنود قانونية يلتزم بها الطرفين لاعتبرها سند لحمايتهم وخصوصا المرأة السعودية،لذلك وضعت المملكة الشروط لتسهيل الإجراءات على الراغبين في زواج الأجانب من السعوديات مع الحفاظ على حقوق الفتاة السعودية من أي تلاعب أو مستهتر.

شروط زواج السعودية من اجنبي مقيم

الايقل عمره عن 25 ولا يزيد عن 50 عاما. عدم وجود فرق اكثر من 15 عاما. الايقل عمر الفتاه عن 21 عاما وقت الزواج. إقرار بالموافقة من ولي الأمر. صورة من جواز سفر المقيم والإقامة وتكون سارية. صورة من شهادة الميلاد وموثقة. صورتين من شهادة الطلاق أو من وفاة الزوج السابق للسعودية في حالة إن كان سبق لها الزواج. أن يكون لدية عمل خاص ويكون موثق ى الغرف التجارية. ألا يكون المتقدم قد تزوج من سعودية سابقه أو مطلقا لها وذلك بوجود شاهدين سعوديين وصورة عن هويتهما الوطنية. أمأ إذا كان متزوج من غير سعودية أو مطلقا يقدم عقد الزواج أو الطلاق.

شروط زواج السعودية من اجنبي غير مقيم

ألا يكون المتقدم الأجنبي الغير مقيم من المرافقين أو الطلبة. ألا يقل عمر المتقدم الأجنبي عن 25 عاما وقت الزواج. يجب توفير مسكن مناسب يتوافر فيه الأمن والأمان وقت الزواج. الايقل عمر الفتاه عن 21 عاما. الايقل دخل المتقدم عن 3000 ريال سعودية. ألا يكون المتقدم قد تزوج من سعودية سابقه أو مطلقا لها. ألا يكون المتقدم على قائمة الممنوعين من دخول المملكة.

شروط زواج السعودية من رجل أجنبي غير مولود في السعودية

توفير طلب خاص بموافقة الفتاة على الزواج. إحضار شهادة ميلاد الأجنبي غير المولود في السعودية وتصديقها في الأحوال المدنية. صورة عن جواز السفر الخاصة بالأجنبي وأن يكون ساري. إحضار ثلاث صور شخصية للأجنبي وصورة واحدة للسعودية. إجراء الفحوصات الطبية اللازمة ما قبل الزواج لكل منهم. صورة عن هوية الزوجة وصورة عن هوية والدها. تقديم ما يثبت عملها السعودية لو كانت تعمل. تقديم الأوراق والوثائق التي تثبت سلامة الملف الجنائي للمتقدم الأجنبي.

الأوراق المطلوبة لزواج السعودية من الأجنبي

صورة من جواز سفر المقيم والإقامة وتكون سارية.

بطاقة هوية الفتاة ووالدها أيضاً.

وجود ثلاث صور شخصية للمتقدم و صورة شخصية للفتاة السعودية.

إقرار بالموافقة من ولي الأمر.

مستند يثبت الراتب الشهرى.

صورة من شهادة الميلاد وموثقة.

يجب تقديم أصول المستندات مع الصور للتأكد من صحتها.

أجراء الفحوصات المهمة قبل الزواج.

تقرير بحالة الفتاة إذا كانت تعمل أم لا.

والجدير بالذكر أن هذه الشروط عملت على حماية وضمان حقوق الفتاه السعودية كما أنها جعلت للسعودية الاختيار باحتراف بين المتقدمين إليها كما أن هذه الشروط تعطيها الكثير من الحفاظ على الحقوق الواجبة وحمايتها من الأمور التي تنشأ وتتعلق بالإقامة وغيرها