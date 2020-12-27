نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي: كيفية استخراج شهادة الطالب وطباعتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبحت عمليات البحث تتم بكثرة في هذه الآونة عن رابط منصة مدرستي والتي سيتم من خلالها ظهور نتائج الطلاب في المملكة العربية السعودية الفصل الدراسي الأول 1442 والتي قد تمت من خلال منصة مدرستي، فقد بدأ العديد من الطلاب في كافة المراحل الدراسية المختلفة في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن طريقة استخراج شهادة الطالب عبر منصة مدرستي التعليمية والتي سيتم من خلالها الاعلان عن نتائج الطلاب 1442 في اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1442، حيث سيتمكن كافة الطلاب من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية من استخراج نتيجة الفصل الدراسي الأول من خلال منصة مدرستي التعليمية، والتي قد أعلنت أنها ستقوم بتمكين الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم في الاختبارات الدراسية.

منصة مدرستي استخراج نتائج الطلاب

فمن خلال منصة مدرستي التعليمية سيتمكن كافة الطلاب خلال الفترة القادمة من الحصول على نتائج الفصل الدراسي الأول والحصول على نسخة من الشهادة بشكل إلكتروني، حيث أن هذه الطريقة ستوفر بالطبع الوقت والجهد على الطلاب، وسيتم إصدار بيان درجات الطالب من خلال منصة مدرستي.

منصة مدرستي

وكان الطلاب خلال الأيام الماضية قد بدأوا في أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442 من خلال منصة مدرستي التعليمية، حيث أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أن الطلاب من المرحلة الابتدائية، وحتى الثانوية سيقومون بأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من خلال منصة مدرستي، وقد تم بالفعل بدء موسم اختبارات الفصل الدراسي الأول عبر منصة مدرستي.

ومن المقرر أن ينتهي طلاب المرحلة المتوسطة، والمرحلة الثانوية من أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 1442 يوم الخميس الموافق الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري من العام 2020، حيث سيبدأ فور الانتهاء من أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول إجازة نصف العام الدراسي في المملكة العربية السعودية.

منصة مدرستي استعلام نتائج الفصل الدراسي الأول 1442

وستقوم المدارس والإدارات التعليمية المختلفة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية بالاعلان عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول 1442 عبر منصة مدرستي التعليمية، حيث سيقوم المعلمون والمسؤولون عن رفع نتائج الطلاب على منصة مدرستي فور أن يتم الإنتهاء من تصحيح ومراجعة أوراق الطلاب، ثم القيام بتجميع ورصد الدرجات، واعتمادها من قبل إدارة المدرسة أو الإدارة التعليمية، ثم يتم إتاحة النتيجة من خلال منصة مدرستي لكافة الطلاب ليتمكنوا من الاستعلام عنها من أجل معرفة درجاتهم في مختلف المواد الدراسية التي درسوها خلال الفصل الدراسي الأول.

كيفية الحصول على شهادة الطالب وطباعتها عبر مدرستي

ومن أجل أن يقوم الطالب وولي الأمر باستخراج نتيجة الطالب من خلال منصة مدرستي التعليمية، والتي سيتم من خلالها إتاحة الحصول على شهادة إلكترونية للفصل الدراسي الأول 1442 فكل ماعليكم هو القيام بإتباع الآتي:

القيام بالدخول إلى رابط منصة مدرستي من خلال الموقع الرسمي للمنصة وهو: schools.madrasati.sa. تسجيل الدخول عن طريق حساب الطالب على منصة مدرستي حيث يمكن لولي الأمر أو الطالب الدخول الحصول على النتائج من خلال حساب الطالب على منصة مدرستي. بعد أن تتم عملية تسجيل الدخول بنجاح يتم التوجه إلى أيقونة التقويم، والضغط عليها. القيام بالضغط على إشعارات الفصل الدراسي الأول والتي تظهر لكم على الشاشة. سيتم فتح صفحة جديدة بها ملفات بصيغة PDF يقوم الطالب أو ولي الأمر بالضغط عليها من أجل تحميل الملف على الجهاز الخاص بكم، ومن ثم طباعة الشهادة الالكترونية في حال رغبتكم في ذلك.

بهذه الطريقة يكون الطالب قد حصل على ملف الطالب والذي به شهادة الكترونية خاصة بدرجات الفصل الدراسي الأول 1442، وهي بيان درجات الطالب، حيث تحتوي هذه الشهادة على بيانات الطالب، ودرجاته في كافة الاختبارات التي أداها خلال الفصل الدراسي الأول.