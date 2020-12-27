نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استعلام فواتير الاتصالات السعودية برقم الهوية من شركة الاتصالات السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام فواتير الاتصالات السعودية برقم الهوية ، هي واحدة من أهم الخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات في المملكة العربية السعودية لعملائها، لكي يستطيعوا العملاء من خلالها معرفة قيمة الفاتورة المستحقة قبل الذهاب إلى الشركة وتسديدها في أوقاتها، لكي يضمن العميل عدم أنقطاع الأنترنت أو المكالمات الذي من الممكن التعرض له في حالة عدم دفع الفاتورة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على خطوات الاستعلام عن الفاتورة برقم الهوية من شركة الاتصالات السعودية، وطرق سداد الفاتورة عن طريق موقع my stc، وعن طريق الهاتف المصرفي، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

استعلام فواتير الاتصالات السعودية برقم الهوية

يمكن للعميل استعلام عن فاتورة stc المستحقة للشركة عن طريق الموقع الإلكتروني my stc لخدمات المشتركين، ولكن من الضروري ان يكون لديك حساب في my stc لكي تستطيع الاستعلام عن الفاتورة، وإذا كان ليس لك حساب في الموقع يمكنك إنشاء حساب بكل سهولة، وهذه هي خطوات الاستعلام عن فاتورة stc برقم الهوية :

أولا قم بالدخول إلى موقع my stc الإلكتروني .

الإلكتروني . ثم أكتب رقم الهوية الخاصة بك أو أسم المستخدم .

أكتب كلمة السر .

قم بالنقر على دخول .

أختر الرقم الذي تريد الاستعلام عن فاتورته .

أنقر على خيار فواتير، سوف تظهر لك قيمة الفاتورة المستحقة للشركة .

خطوات تسديد فواتير الاتصالات السعودية برقم الهوية عن طريق موقع my stc

يمكن للعملاء دفع الفاتورة عن طريق موقع my stc الإلكتروني بكل سهولة عن طرق هذه الخطوات :

أولا قم بالدخول إلى موقع my stc عن طريق الأنترنت .

عن طريق الأنترنت . أكتب أسم المستخدم وكلمة السر .

أنقر على تسجيل الدخول .

أكتب رقم الحساب .

أنقر على خيار تسديد .

أنقر على خيار دفع الآن .

أختر طريقة الدفع المناسبة لك .

خطوات تسديد الفاتورة عن طريق الهاتف المصرفي

يمكنك دفع الفاتورة عن طريق خدمة سداد، إذا كنت من ضمن العملاء المسجلين في خدمة الهاتف المصرفي الذي تقدمها بعض البنوك في السعودية، ويمكنك دفع الفاتورة في سداد عن طريق هذه الخطوات :

قم بالاتصال بالرقم المخصص للهاتف المصرفي للبنك التابع له .

أكتب الرقم السري .

أنقر على خيار سداد الفواتير .

أنقر على خيار شركة الاتصالات السعودية .

أختر الرقم الذي تريد سداد فاتورته .

وأخيار انقر على خيار تسديد .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم خطوات استعلام فواتير الاتصالات السعودية برقم الهوية وطريقة تسديد الفاتورة الإلكترونية عن طريق موقع my stc وعن طريق الهاتف المصرفي .