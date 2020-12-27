نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نور الجديد للنتائج بالهويه || استعلام عن نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية إلكترونيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام موقع نور الجديد للنتائج بالهويه، برفع جميع ملفات درجات ونتائج الطلاب الثانوية العامة وأيضا المرحلتين المتوسطة والابتدائية ، حيث يمكن لجميع الطلبة والطلبات الاستعلام عن النتائج في نظام نور بكل سهولة وذلك عن طريق كتابة رقم الهوية الوطنية والرقم السري بداخل خانات الفارغة التي أتاحها الموقع الإلكتروني على شبكة الأنترنت وكما نري بالصورة التالية الشرح التوضيحي بما ذكرته لحضراتكم متابعينا بداخل الأراضي الحجازية السعودية .

نظام نور السعودية لمعرفة النتائج

حيث جاءت أخبار من داخل الوزارة تفيد بان الموقع الإلكتروني لنظام نور ما زال يقوم برفع باقي كشوفات الناجحين لباقي المراحل التعليمية، حيث سيتمكن جميع طلابنا بالمملكة العربية السعودية من معرفة نتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة، خلال الساعات القليلة القادمة، حيث يمكن معرفة درجات نتائج الامتحانات في المراحل التعليمية المختلفة سواء كانت بالمرحلة “الابتدائية، المتوسطة، الثانوية” بشكل إلكتروني.

من خلال الموقع الرسمي لبرنامج نور حيث سيقوم بإرسال الإشعارات لجميع الطلاب لمعرفة الدرجات بشكل إلكتروني والتي حصلوا عليها خلال الصف الدارسي الحالي، وذلك من خلال موقع نور للنتائج بدون رقم سري كما انه سوف يقوم بإرسال تلك التنبيهات عبر الرسائل القصيرة على هواتف الطلاب وأولياء الأمور من اجل معرفة اخر المستجدات المتعلقة نتائج الطلاب نظام نور برقم السجل المدني أو رقم الهوية الوطنية، مع تمنياتنا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

موقع نور الجديد للنتائج

انتهي الطلاب من أداء الاختبارات والتي شهدت معظم المواد الدراسية صعوبة في طرحها للأسئلة خلال فترة الامتحانات في هذا الترم، ولكن صرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة بانه يمكن لجميع الطلاب المتضررين بتقديم تظلم على نتيجة بشكل إلكتروني وذلك من خلال الدخول على نظام نور noor.moe.gov.sa على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم في السعودية، حيث عبر بعد من الطلاب وأولياء أمورهم عن استياؤهم الشديد عن الدرجات لهذا الفصل الدارسي، لمراعاة لحالتهم قامت الوزارة بتفعيل هذه الخدمة الجديدة.

حيث تعتبر خدمة الاعتراض على النتائج والدرجات من الخدمات الفريدة التي يقدمها مركز نظام نور لرصد الدرجات حتي يتحصل الطالب علي درجاته دون الذهاب إلي المجمعات التعليمية التي يدرسوا بها الطلاب السعوديين والمقيمين ، كما يمكن معرفة نتائج التظلم من خلال موقع نور برقم الهويه ورمز التحقق ، بعد الولوج على الرابط السابق سوف تجدون بان البوابة الإلكترونية لبرنامج نور قد أرسلت تنبيه جديد بالنتيجة الخاصة بالاعتراض.