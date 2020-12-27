“المرور” يطيح بقائد مركبة مارس “التفحيط” في مخطط بالجوف

بلادي – الرياض :

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الأحد)، ضبط قائد مركبة مارس “التفحيط” في مدينة الجوف، في مخالفة لأنظمة المرور.

وأوضحت الإدارة أن دوريات المرور بمحافظة الجوف، تمكنت من ضبط قائد المركبة بعد رصده وهو يمارس “التفحيط” في مخطط الرحمة، ما عرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأبانت أنه ستتم إحالة المخالف إلى الهيئة المرورية، لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور بحقه.