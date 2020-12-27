“الداخلية”: القبض على صومالي تورط في سرقة أموال من أشخاص يقوم بإيصالهم بـ”ليموزين”

بلادي – الرياض :
ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على مخالف لنظام الإقامة يعمل سائق “ليموزين”، تورط في ارتكاب جرائم سرقة المتعلقات الشخصية ممن يقوم بتوصيلهم.
وأوضحت وزارة الداخلية أن الوافد من الجنسية الصومالية، وقد تورط في سرقة المتعلقات الشخصية والمبالغ المالية، التي بحوزة الأشخاص الذين يقوم بإيصالهم، عبر سيارة الأجرة التي يقودها.
وأضافت أن المقبوض عليه أقر بارتكاب عدة جرائم، وبلغت قيمة المسروقات التي استولى عليها من ضحاياه نحو 62 ألف ريال، مبينة أنه تم إيقافه لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
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