لخلل بمسند الظهر.. “التجارة” تستدعي 349 مركبة “فولكس ‏واجن”‏

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة التجارة استدعاء 349 مركبة، “فولكس واجن ‏‏- باسات”، لخلل في ‏تثبيت مسند الظهر للمقاعد الأمامية. وأشارت الوزارة إلى أن المركبات المعنية الموديلات من 2016 – 2019‎، وعددها 349 مركبة، مبينة أن الخلل قد يؤدي إلى عدم تقييد ‏الركاب بالشكل المطلوب حال وقوع حادثِ، ما يزيد من خطر ‏الإصابة.‏ ودعت أصحاب المركبات المطلوبة للتواصل مع الشركة لفحص وإصلاح ‏المقاعد الأمامية مجانًا.‏

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