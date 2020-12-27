“الجمارك” تفوز بالجائزة الذهبية الدولية لحلول تكنولوجيا الأعمال

بلادي – الرياض :
فازت الجمارك السعودية، بالجائزة الذهبية لحلول تكنولوجيا الأعمال، إحدى جوائز الأعمال الدولية، وذلك عن مشروعها النظام الإلكتروني للقضايا الجمركية، لعام 2020.
وأقيم حفل افتراضي بحضور المرشحين المتأهلين إلى التصفيات النهائية للجوائز من القطاعين الحكومي والخاص من مختلف دول العالم، ويُشارك أكثر من 1000 متخصص من جميع أنحاء العالم في عملية التحكيم كل عام، في هذه الجائزة.
وأشار وكيل الهيئة العامة للجمارك للتقنية محمد العتيبي إلى أن الجمارك السعودية حققت الجائزة الذهبية عن مشروعها الذي أطلقته في جميع المنافذ الجمركية لتسهيل إجراءات التقاضي، وسرعة الفصل في القضايا الجمركية وكسر الحواجز الجغرافية بين ديوان الهيئة ومنافذها الجمركية.
وأبان أن المشروع أسهم في تقليل الأنشطة اليدوية والجهد البشري لإنجاز الطلبات الخاصة بالقضايا وتطوير وإتمام جميع مراحل التقاضي لحين إيداع الدعوى لدى الأمانة العامة للجان الجمركية وتوثيقها وذلك بما يُحقق تحسين القدرة في اتخاذ القرارات.
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