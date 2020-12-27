“الداخلية”: تنفيذ حكم القتل قصاصاً بعراقي قَتل مواطناً ومقيماً فلسطينياً

بلادي – الرياض :

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الأحد) حكم القَتل قصاصاً بأحد الجُنَاة من الجنسية العراقية في منطقة الرياض، لقتله مواطناً ومقيماً فلسطينياً بإطلاق النار عليهما.

وقالت الوزارة إن الجاني ويدعى أسامة فيصل نجم- أقدم على قَتل المواطن عبدالعزيز بن فيحان العتيبي، والمقيم الفلسطيني محمد إسماعيل الدوي، وذلك بإطلاق النار عليهما عدة طلقات ما أدى لوفاتهما.

وأبانت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقَتل قصاصاً.

وأضافت أنه جرى تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني، وتم تنفيذ حكم القَتل قصاصاً اليوم الأحد بالرياض بمنطقة الرياض.