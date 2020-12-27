بلادي – الرياض :
أكدت هيئة حقوق الإنسان ضرورة حماية العمال من البرد القارس في بيئة العمل أو السكن، مشددة على ضرورة توفير ما يعين العمال على العمل في فصل الشتاء وتجنب تعريضهم لموجات البرد، خاصة في الأعمال المكشوفة.
ولفتت الهيئة إلى أن حماية سلامة وصحة العاملين واجب على كل الجهات، وأن أنظمة المملكة تضمن تطبيق أفضل معايير السلامة والصحة المهنية وحماية حقوق العمال، وفي مقدمتها نظام العمل، ولائحة إدارة السلامة والصحة المهنية، والبرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية.
وأكدت أهمية توفير السكن الملائم الذي تتوفر فيه معايير الحماية من البرد خاصةً في مثل هذه الأيام التي تصل فيها درجات الحرارة إلى انخفاضات حادة، مما يهدد صحة العمال القاطنين فيه، كون السكن الملائم يعد أحد مقومات المستوى المعيشي اللائق كعامل أساسي للتمتع بالحقوق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “حقوق الإنسان” تشدد على حماية العمال من البرد القارس بمقرات العمل والسكن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.