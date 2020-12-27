“الزكاة” تُجدد دعوتها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات قبل ‏نهاية ديسمبر

بلادي – الرياض :

جدَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الدعوة للمكلفين للاستفادة ‏من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”، التي ‏تنتهي في 31 ديسمبر الجاري.‏

وأوضحت الهيئة أن المكلفين الذين قدّموا اعتراضات على ‏قرارات صادرة من الهيئة، في تاريخ سابق لـ30 ‏سبتمبر الماضي، ولم يصدر بشأنها قرار نهائي من الجهة ‏القضائية المختصة، بإمكانهم الاستفادة من مبادرة الإلغاء، شريطة ‏التزام المكلف بسداد أصل الضريبة أو طلب تقسيطها، وسحْب ‏الاعتراض المقيَّد لدى الجهة القضائية المختصة.‏

وأكدت أن الإعفاء من الغرامات لا يشمل تلك الموقَعة في حق ‏مكلف بسبب ارتكابه مخالفة تهرُّب ضريبي‎.