“إنفوجرافيك” .. تعرف على توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الأحد

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأحد) تسجيل 154 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 362220 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 9 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6185 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 175 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 353179 حالة، لافتة إلى أن هناك 2856 حالة نشطة حالياً، من بينها 391 حالة حرجة.