نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الراجحي | قروض بالتقسيط بتسهيلات صرف للمواطن والمقيم والشركات بأقل دخل شهري بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض بدون تحويل الراتب بالسعودية للمواطن السعودي والمقيم تعد من أهم القروض الشخصية من مصرف الراجحي، والقرض الشخصي من مصرف الراجحي يعد من الموضوعات التي عليها إقبال كبير من جانب كبير من المواطنين الذين يقيمون في المملكة العربية السعودية، حيث يلعب مصرف الراجحي دوراً بارزاً في قيادة النشاط التمويلي داخل المملكة من خلال طرح تمويلات شخصية بمبالغ شخصية مختلفة كي تناسب جميع الأفراد الذي يتقاضون مبالغ ورواتب شهرية بسيطة ومتوسطة ووصولاً إلى المبالغ المالية الكبيرة التي تصل إلى 2 مليون ريال سعودي، حيث يهدف مصرف الراجحي إلى توفير جميع السيولة النقدية التي تتناسب مع كل شخص يرغب في البحث عن تمويل شخصي بمواصفات وشروط ميسرة، بالإضافة إلى قيام مصرف الراجحي بالقيام بدور كبير تجاه تمويل الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر والشركات الكبري، أيضاً وتوفير كافة المبالغ المالية التي التي تحتاج إليها كافة الهيئات العاملة بالمملكة لدعم النشاط الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية، وسوف نُطلعكم علي تفاصيل الحصول علي قروض بدون تحويل الراتب بالسعودية للمواطن والمقيم في التفاصيل التالية.

صفات وتفاصيل الحصول علي تمويل شخصي من مصرف الراجحي للأفراد

مصرف الراجحي يدعم صرف مبالغ التمويل لجميع المواطنين داخل المملكة بلا استثناء سواء مواطنون أو مقيمون بالمملكة العربية السعودية.

كما يتوافر أن يختار العميل المبلغ التمويلي الذي يتناسب معه ولكن بحد أقصي 2 مليون ريال سعودي، مع العلم أن المبالغ التي يتم صرفها كتمويل من مصرف الراجحي تتم وفق القواعد والشريعة الإسلامية.

يتناسب التمويل الشخصي من جميع العملاء من حيث ترك حرية سداد أقساط التمويل والتي تصل إلى فترة 60 شهر من تاريخ تحويل مبلغ التمويل للعميل.

مصرف الراجحي يسمح للعملاء بالحصول علي التمويل النقدي بالتقسيط بميزة عدم اشتراط تحويل الراتب من مكان العمل الذي يلتحق به أي عميل بجميع فروع مصرف الراجحي.

يمكن الحصول علي قروض بدون تحويل الراتب سواء شخصي وعقاري أيضاً بأي مبلغ مالي يختاره العميل وفق ما يحصل عليه من دخل شهري.

شروط بسيطة يطرحها مصرف الراجحي للحصول علي تمويل شخصي

طلب التمويل الشخصي بالتقسيط يوافق عليه مصرف الراجحي بحيث لا يزيد عمر العميل عن 60 عام عند تحصيل أخر قسط من قيمة التمويل إلى تم الحصول عليه من مصرف الراجحي، كما يجب أن يكون الدخل الشهري للعميل سواء مواطن سعودي أو وافد يجب أن يكون بحد أدني لا يقل عن 2000 ريال سعودي حتي يتم الموافقة علي صرف قروض بدون تحويل الراتب بالسعودية بالتقسيط من مصرف الراجحي.

بالإضافة إلى يجب أن يكون العميل لديه عمل ثابت داخل المملكة العربية السعودية لا يقل عن شهر عمل بأي مكان عمل دون تحديد عمل محدد، سواء بالعمل الحكومي أو الخاص وذلك حتي يتم الموافقة سريعاً علي صرف أي مبلغ تمويلي من مصرف الراجحي سواء للمواطن أو المقيم داخل جميع فروع مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

طريقة تقديم طلب إلى مصرف الراجحي للحصول علي تمويل شخصي

يتم طلب التمويل النقدي سواء للمواطنين أو الشركات من خلال الدخول علي موقع مصرف الراجحي وملي نموذج تمويل الإلكتروني الذي يوفره مصرف الراجحي لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، ويتم تسجيل طلب القرض الشخصي كاملا والتأكد من صحتها.