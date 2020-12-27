نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مساند ١٤٤٢ تسجيل دخول والشروط المطلوبة وأسعار الاستقدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مساند ١٤٤٢ تسجيل دخول ، يبحث عدد كبير من العمال الذين يريدون الاستقدام إلى السعودية عن منصة مساند ، وذلك لأنها تعتبر من أفضل المنظومات الإلكترونية التي تسهل على العمال تنفيذ جميع الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة المنزلية إلى السعودية، كما أنها تعمل أيضًا على زيادة مستوى حفظ الحقوق الخاصة بجميع الأطراف ويتم هذا الأمر تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

منصة مساند ١٤٤٢ تسجيل دخول

يلجأ العمال الذين يريدون الاستقدام في المملكة العربية السعودية إلى منصة مساند وذلك لأنها توفر لهم العديد من التسهيلات التي يمكن من خلالها أن يتعامل العمال مع المكاتب والوكالات الخاصة بالاستقدام والتوظيف بشكل أكثر أمانًا.

كما تساهم منصة مساند أيضًا في رفع وعي أصحاب العمل عن طريق تحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه أصحاب العمل والعمل بشكل عام، هذا إلى جانب مساعدة العمال المنزليين على إصدار التأشيرات الخاصة بسفرهم.

من أجل إنجاح عمل المؤسسات، داخل المملكة العربية السعودية، وفرت السلطات في الفترة الأخيرة، نظام النطاقات، الذي يضمن توزيع العمالة المحلية، بنسب متوازنة، مع نظيرتها الأجنبية، وهو ما يُعرف بـ نطاقات وزارة العمل، والذي يمكن مباشرته بشكل إلكتروني دقيق، من أجل الحصول على التراخيص لاستمرار عمل المؤسسة أو المنشأة.

التسجيل في منصة مساند ١٤٤٢

يتم أولًا الدخول على الرابط الخاص بمنصة مساند. ثم الضغط على كلمة تسجيل الدخول ومنها نختار تسجيل حساب جديد في أسفل الشاشة. يتم تحديد الهوية الوطنية أو جنسية العامل. بعد ذلك تتم الإجابة عن سؤال الجنسية وهو (هل أنت سعودي أم جنسية أخرى؟). بعدها يقوم العامل بكتابة اسمه كامل أي رباعي مثلما هو في بطاقة الهوية أو الإقامة. في حالة كان العامل سعودي الجنسية حينها ستظهر له خانات خاصة بتاريخ الميلاد، تاريخ الإقامة ومواعيد انتهائها وتجديدها، إلى جانب نوع الإقامة أيضًا، وكل هذا يجب على العامل كتابته. في الخطوة التالية سيتم التسجيل في مساند للعمالة المنزلية ١٤٤٢ . وأخيرًا يتم الذهاب إلى الصفحة الرئيسية حتى تقوم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الإقامة أو رقم الهوية الوطنية مع كتابة كلمة المرور التي قمت بتحديدها.

مع الظروف المواتية، التي فرضت الإغلاقات، على عددٍ من دول العالم، أضحى استخدام التكنولوجيا الحديثة، من أكثر الأمور ضرورة، من أجل التطوير من جانب، وتجنب الازدحامات أمام المكاتب الخدمية من جانب آخر، ومن أكثر المؤسسات السعودية نجاحًا في هذا الأمر، مكتب العمل، الذي وفر العديد من المزايا، لإنجازات المعاملات إلكترونيًا، عل نحو مسبوق أو تقليدي.

شروط استقدام العمالة المنزلية في مساند

ضرورة أن يكون العامل مسجل في منصة مساند الإلكترونية.

يجب ألا يكون على العامل أي مديونيات خاصة بالمخالفات المرورية حيث يجب أن يقوم بسداد كافة فواتير المخالفات.

ينبغي أن يقوم العامل بدفع رسوم العمالة المنزلية.

يقوم العامل بتقديم كشف حساب بنكي عن الشهور الستة الأخيرة.

ضرورة ألا يقل مرتب العامل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

يجب العلم أن العمالة المنزلية الخاصة بالنساء تكون تأشيرتان فقط، بينما للرجال تكون 3 تأشيرات.

لمتابعة أوضاع العمالة، داخل المملكة العربية السعودية، أتاحت السلطات من خلال منصة أبشر، وحتى بدونها، عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إمكانية الاستعلام عن صلاحية الإقامة، وتجديدها قبل نهايتها، تجنبًا لفرض غرامات جراء التأخير، بالإضافة لمعرفة الرسوم المطلوبة والمحدثة باستمرار.

الدول المسموح الاستقدام منها 2020

وفقًا لمنصة مساند 1442 ، هناك مجموعة من الدول المسموح بالاستقدام منها في عام 2020 وهي (الهند – فيتنام – سريلانكا – مويتانيا – الفلبين – بنغلاديش).

أسعار مساند للاستقدام

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمطالبة جميع المكاتب التابعة لها والخاصة بالاستقدام بالإعلان عن الأسعار حتى يستطيع العامل اختيار العمالة المناسبة له، حيث أن الأسعار تختلف من عامل لآخر طبقًا لطبيعة العمل ولجنسية العامل.

وينبغي الإشارة إلى أن أسعار العمالة تختلف طبقًا للدولة الأم حيث أن الأسعار تكون قليلة في الدول التي تتوفر فيها عمالة قليلة، بينما تكون الأسعار أعلى في الدول التي تكون عمالتها كبيرة، لذلك سنعرض لكم الأسعار في المملكة العربية السعودية:

يبدأ سعر استقدام السائق الخاص من 500 ريال سعودي وحتى سعر 13 ألف ريال.

ويبدأ سعر استقدام العامل المنزلي من 350 ريال سعودي وحتى سعر 12 ألف ريال.

بينما يبدأ سعر استقدام الطباخ المنزلي من 380 ريال سعودي وحتى سعر 14 ألف ريال.

أما بالنسبة إلى العاملة المنزلية فسعر استقدامها يبدأ من 7500 ريال وحتى 19 ألف ريال.

وأخيرًا يبدأ سعر استقدام الممرضة المنزلية من 8500 ريال سعودي وحتى سعر 20 ألف ريال.

الخاتمة

وفي نهاية مقالنا نكون عرضنا لكم منصة مساند ١٤٤٢ تسجيل دخول كما أننا عرضنا لكم شروط الاستقدام في مساند وأسعارها في المملكة العربية السعودية.