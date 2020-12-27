نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إرسال انشطه التطوير المهني في نظام فارس وطريقة إدخال الدورات واعتماد انشطه التطوير في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات إرسال التطوير المهني في نظام فارس اكثر ما يشغل عقول المعلمين والمعلمات التابعين لوزارة التعليم السعودي التي أطلقت نظام فارس المجاني إلكتروني لتسهيل الكثير على المعلمين والمعلمات، كما أن بدأ نظام فارس الخدمة الذاتية اعتبارًا من اليوم الأحد تفعيل إرسال بيانات أنشطة التطوير المهني إلى الرئيس المباشر لاعتمادها،وقد أكدت الوزارة على أنها قامت بتشكيل لجنة مختصة في إدارة التعليم من أجل الإشراف على متابعة رصد ساعات الأنشطة وإدخال الدورات، كما أن الخدمة الذاتية تعتبر نظام فرعي ضمن نظام فارس وهي عبارة عن مجموعة من الخدمات التي يستطيع الموظف المعلمين والمعلمات أو الإداريين الحصول عليها.

خطوات إرسال انشطه التطوير المهني في نظام فارس

الدخول إلى نظام فارس. صلاحية الخدمة الذاتية. الدخول على بيانات أنشطة التطوير المهني. أدخال اسم النشاط أو الدورة. إدخال اسم الجهة التي منحت الدورة. تشمل الأنشطة الدورات ورش العمل ورق العمل وحقيبة بحثية دراسة. حفظ الملف بصيغة pdf على جهازك. ولحفظ صور شهادات الدورات الخاصة بك يتم استخدم أي برنامج لتحويل الصور إلى ملف pdf. تفعيل أيقونة إرسال الأنشطة يتم استخدامها.

إدخال الدورات في نظام فارس

اذا ارد المعلم إضافة دورة جديدة أوشهادة إلى ملف رصد الساعات أو نقاط التطوير المهني قبل غلق الخدمة على البرنامج يكون الأتي:

الدخول إلى نظام فارس. الدخول على الخدمة الذاتية. التطوير المهني للمعلمين. كتابة البيانات وتشمل الاسم والسجل المدني والاسم وجهة العمل ورقم الهاتف. الضغط على موافق على صحة بياناتك من المربع الحواري الخاص بذلك. يتم إدخال الدورات بالضغط على أضافه. إدخال البيانات لأسماء الدورات والجهات المقدمة لها وتاريخ الحصول عليها. تسجيل أسماء الدورات أو الأنشطة في الخانات الفارغة وتشمل اسم النشاط بالكامل والجهة المنفذة وفق خيارات القائمة. وأيضا كتابة تاريخ بدء وانتهاء الدورة الحالة للموظف مستفيد ونوع النشاط من الخيارات ومدة أو عدد ساعات النشاط. إدخال أنشطة الإنتاج المعرفي مثل المؤلفات والبحوث الإجرائية وأوراق العمل وغيرها. يتم وضع خيار المادة فارغ. التأكد من إضافة كل البيانات بشكل صحيح يتم الإقرار بصحتها ثم الضغط على حفظ. عند تفعيل خدمة الإرسال للاعتماد وتنفيذ الطلب لن يضيف المعلم إضافة أي نشاط أخر.

خطوات اعتماد أنشطة التطوير المهني

يتم اعتماد أنشطة التطوير المهني من خلال حساب المدير المسئول.

تسجيل الدخول على واجهة حسابه الرئيسية.

يتم الدخول على طلبات الاعتماد للأنشطة من قائمة العمل وسيظهر طلب اعتماد نشاط تطوير مهني لأحد المعلمين أو الموظفين.

يتم بعدها المدير باستعراض تفاصيل الطلب من الأيقونة الخاصة بذلك.

ويقوم بتحديد الإجراء المطلوب لكل نشاط من حيث القبول أو إعادة للتعديل أو رفض.

والجدير بالذكر أن نظام فارس يقوم بتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالإدارات التعليمية ولذلك يجب معرفة خطوات ورابط التسجيل في نظام فارس الجديد 1442 الخدمات الذاتية الذي يقدمها لكل العاملين والمعلمين والادرايين بوزارة التعليم.