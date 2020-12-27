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عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن اعفاءات القروض برقم الهوية من بنك التنمية الاجتماعية، تنفيذاً لقرار خادم الحرمين الشريفين وحرصا منه على توفير حياة كريمة للمواطنين قام بنك التنمية الإجتماعية بتوفير خدمة إعفاء المواطنين المتعثرين من سداد القروض بشرط لا يكون المقترض حاصل على قرض في بنك اخر غير المقدم فيه طلب الاعفاء، والجهات المعنية بتنفيذ قرار الإعفاء هي بنك التنمية الإجتماعية وصندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الزراعية، واليوم أقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة الاستعلام عن إعفاءات القروض برقم الهوية.

شروط الإعفاء من سداد قرض بنك التنمية

يجب أن يكون المقترض سعودي الجنسية. يجب أن تكون الحالة الصحية والإجتماعية لطالب الإعفاء من سداد القرض تستحق الإعفاء من قرض بنك التنمية الإجتماعية. يجب أن تكون حالة طالب الإعفاء المادية غير جيدة. يجب على طالب الإعفاء تقديم مايثبت أنه لا يحصل على دخل يكفي أسرته ويساعده في سداد القرض. يشترط أن يكون طالب الإعفاء غير مديون بقرض أخر من أي بنوك أخرى.

كيفية تقديم طلب الإعفاء من قرض بنك التنمية الإجتماعية

قام بنك التنمية الإجتماعية بتقديم خدمة الإعفاء من القروض وقام بطرح الشروط الواجب توافرها في من لايستطيع سداد القرض ويحتاج إلى تقديم طلب الإعفاء من القرض وهي كالتالي:

في البداية نقوم بالتوجه إلى موقع بنك التنمية الإجتماعية. نقوم بالضغط على تقديم طلب إعفاء إلى بنك التنمية الإجتماعية. الآن نقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة والتي تحتوي على الإسم رباعي، رقم الجوال، رقم الهوية الوطنية، نوع القرض، رقم العقد وبعد ذلك يجب عليك التحقق من الرمز المرئي والموافقة على الشروط والأحكام. يجب الإنتظار حتى الإنتهاء من دراسة الطلب وإستكمال الإجراءات.

الاستعلام عن إعفاءات القروض برقم الهوية الوطنية

يقوم المستخدم بالتوجه إلى موقع وزارة المالية.

ثم إختيار خدمة الاستعلام عن إعفاءات القروض.

قم بالموافقة على الشروط ثم أختار التوجه للخدمه.

الآن يقوم العميل بإدخال رقم الهوية وكذلك تاريخ الميلاد والضغط على زر البحث وسوف تظهر البيانات الخاصة بالإعفاء على الشاشة وهي كالآتي: