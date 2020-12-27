نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن النتائج برقم الهويه فقط noorresults || رابط استخراج النتائج الابتدائي والمتوسط والثانوي عبر موقع نور برقم الهويه ورمز التحقق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن الاستعلام عن النتائج برقم الهويه فقط، من خلال موقع نتائج الطلاب نور المركزي بعد ان قام برفع الساتر عن النتائج برقم الهوية عبر البوابة الإلكترونية على شبكة الأنترنت، حيث يعد موقع نظام نور الرسمي لنتائج الطالبات والطلاب بداخل المملكة العربية السعودية، الجدير بالذكر أن جميع التلاميذ قد انتهوا من أداء كافة الاختبارات للصف الدارسي الحالي، والآن يمكن لجميع أولياء الأمور الدخول علي رابط نتائج الطالبات في نظام نور بكل سهولة والذي سوف نرفقه لحضراتكم من خلال هذه المقالة فرجاءً تابعونا .

الاستعلام عن النتائج برقم الهويه فقط

تعتبر نتائج الطالبات في نظام نور برقم الهوية من الشهادات المهمة التي يبحث عنها الكثير من الطلبة والطلبات بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكن الاستعلام عن نتيجة برقم الهوية الوطنية من أسهل الطرق وذلك من اجل التيسير عليهم، لمعرفة مستوى الطلاب الدراسي لهذا الترم وكذلك الأداء الخاص بهم خلال هذا العام، حيث يمكن الدخول على البرنامج التعليمي على الرابط التالي رابط نور برقم السجل المدني ، بعدها يقوم ولي أمر الطالب أو الطالبة بإدخال البيانات المطلوبة منه سواء كتابة رقم الهوية إذا كان مواطن سعودي أو رقم السجل المدني ولو إذا كان مواطن مقيم بالمملكة السعودية العربية، حيث يعتبر موقع نور الإلكتروني من المواقع المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم السعودي والذي بدوره يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية المختلفة .

خطوات استخراج النتائج من النظام المركزي

أما بخصوص شرح الحصول على نتائج الطالبات نظام نور ، والذي كثرت التساؤلات عن الخطوات وذلك من اجل الحصول على درجات الطلاب في نظام نور أولا يجب تسجيل الطالبات في نظام نور ، كما يتيح الموقع الإلكتروني بإمكان تسجيل ولي الأمر في نظام نور بكل سهولة وأيضا جميع الطلاب الثانوية العامة والمرحلتين المتوسطة والابتدائية، نقدم لحضراتكم خطوات كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب بالسجل المدني ورقم الهوية من خلال النقاط التالية .

الدخول علي رابط موقع نور بالهويه من ثم.

من ثم. كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق في الحقول الفارغة من ثم.

الضغط علي أيقونة تسجيل دخول من ثم.

الدخول على نظام نور التقارير الإشعار الأكاديمي للتعرف علي النتيجة وطباعتها.

رفقنا لحضراتكم مقطع فيديو يوضح خطوات شرح استعلام عن نتائج الطلاب بالسجل المدني حيث يمكن بكل سهولة الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور المركزي لجميع المراحل التعليمية بداية من الابتدائية وحتي المرحلة الأخيرة الثانوية العامة، حيث يقوم العرض التوضيح السابق بمعرفة الحصول على الدرجات المواد الدراسية للصف الدارسي الجاري، كما يشرح لكم الفيديو كيفية طباعة النتائج بنظام نور بكل سهولة ويسر .