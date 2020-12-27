نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور لشهادات الطلاب الفصلية 1442 برقم هوية ولي الأمر في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور لشهادات الطلاب الفصلية 1442 للمراحل “الابتدائية والمتوسطة والثانوية”، حيث أنهى طلاب المرحلة الابتدائية الخميس الماضي، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، هذا وفقًا لمواعيد الاختبارات، التي أوضحتها وزارة التعليم في تقويم العام الدراسي 1442، وأعلنت الوزارة منذ قليل عن ظهور نتائج الطلاب الفصلية للمرحلة الابتدائية، بحيث يمكن لأولياء الأمور الآن، الدخول على نظام نور واستعلام النتائج باتباع الخطوات التي سنقوم بعرضها لكم.

نظام نور لشهادات الطلاب

نظام نور الإلكتروني، عبارة عن منصة إلكترونية، خصصتها وزارة التعليم السعودية لخدمة الطلاب وأولياء الأمور والعديد من عناصر المنظومة التعليمية، وتتيح المنصة لولي الأمر من بين الخدمات التي تقدمها المنصة، خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصلية، وتقارير الآداء الشهرية، بحيث يمكن لولي الأمر من خلال هذا مراقبة المستوى التعليمي لذويه، وتوفر المنصة كذلك العديد من الخدمات للطالب، كالإطلاع على تقويم العام الدراسي وكذلك مواعيد الإجازات الرسمية على مدار العام، ولا يمكن أن نغفل عن الدور الرائع الذي تقوم به المنصة، في اعتبارها حلقة وصل بين ولي الأمر والمعلم والطالب.

رابط نور لاستعلام شهادات الطلاب

يمكن لولي الأمر بالمملكة العربية السعودية الآن، الاستعلام عن نتائج الطلاب، بالمرحلة الابتدائية من خلال اتباع الخطوات التالية: