كيفية التسجيل في مساند لاستقدام العمالة المنزلية وخطوات إصدار تأشيرة

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عمر شويل - جدة في إطار تعميم الخدمات الإلكترونية في جميع المجالات بالسعودية، فإنه من الممكن التسجيل في مساند لاستقدام العمالة المنزلية 1442هـ، من دول العالم المختلفة، وذلك للأفراد والشركات في جميع أنحاء المملكة، إذ يمكن استخراج التأشيرات بكل سهولة بعد سداد قيمة الرسوم التي تخلف من مهنة لأخرى وكذلك من بلد لآخر، وبالتالي فإن هذا النظام الإلكتروني يوفر الكثير على المواطنين في الحصول على خدمات هذه العمالة التي يحتاجون إليها كثيرًا في محل سكنهم أو في الشركات والمؤسسات التي يديرونها.

كيفية التسجيل في مساند لاستقدام العمالة المنزلية

وعبر السطور التالية، نوضح كيفية التسجيل في مساند لاستقدام العمالة المنزلية 1442هـ، للتيسير على المواطنين في إنجاز إجراءات استخراج التأشيرة، واستقدام العمالة من الدولة التي نرغب فيها، ولإجراء عملية التسجيل في برنامج المساند الإلكتروني بنجاح يلزم إتباع الخطوات التالية كما يلي:

علينا الدخول إلى موقع مساند الإلكتروني لإجراء عملية التسجيل. ننقر على تسجيل الدخول. يلي ذلك التسجيل في الموقع. هنا، ننتقل إلى صفحة التسجيل التي تتطلب إدخال بيانات المسجل. نقوم بالنقر على أيقونة “التالي”. إدخال باقي المعلومات المطلوبة ومنها رقم الهاتف الجوال. تصلنا رسالة على الجوال بها كلمة السر. كما تصل رسالة التفعيل على البريد الإلكتروني. في النهاية، يمكننا الدخول إلى الصفحة الرئيسية للموقع.

خطوات استخراج تأشيرة العمالة

ومن خلال هذا النظام الإلكتروني، يستطيع المواطن إصدار التأشيرة الخاصة بالعمالة المختلفة، بعد الانتهاء من عملية التسجيل، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

في البداية، يجب الذهاب إلى موقع النظام عبر شبكة الإنترنت. ندخل رقم الهوية وكلمة السر في الأماكن الصحيحة، وننقر على “دخول”. علينا النقر على أيقونة “تأشيرات”. هنا، تظهر أنواع التأشيرات، فنختار “العادية”، وننقر طلب جديد. بعد ذلك، نوافق على الشروط والأحكام وننقر على تعهد وإقرار. وفي الخطوة التالية، نقدم الإثباتات المادية، ودفع قيمة الرسوم. تحديد الحالة الوظيفية للمستخدم، وننقر “البدء”. إدخال معلومات التأشيرة والمهنة وجهة القدوم والجنسية. إرفاق ملف إثبات القدرة المادية، وننقر إصدار الفاتورة، لتظهر صفحة بها الرقم الخاص بالفيزا، التي سيحتاج إليها المواطن أثناء دفع قيمة الرسوم.

رقم مساند للاستفسارات

في حال وجود أي مشكلات أو صعوبات أو استفسارات، عن نظام مساند للعمالة المنزلية، يمكنكم الاتصال على الرقم الخاص بالاستعلامات 920002866.