نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 وأهم الخدمات الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نظام فارس الجديد 1442 أصبح مصدر اهتمام جميع الطلاب والمعلمين خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تفعيل رابط موقع نظام فارس الخدمة الذاتية، حيث سيتم إدخال أنشطة التطوير المهني للعاملين في الوظائف التعليمية، ويعد نظام فارس 1442 الجديد أحد الأنظمة التعلمية التي تهدف لتحقيق التواصل بين المعلمات ووزارة التعليم السعودية بهدف توفير الوقت والجهد، وذلك من خلال الخدمات التعلمية التي يقدمها النظام، وفيما يلي نقدم لجميع متابعينا عبر موقعكم “ثقفني”، رابط تسجيل دخول نظام فارس الخدمة الذاتية 1442، وكذلك كيفية التسجيل في النظام للاستفادة من كافة الخدمات المتاحة.

رابط نظام فارس الجديد 1442

يعد نظام فارس الخدمة الذاتية أحد الأنظمة الفرعية التابعة لنظام فارس للموارد البشرية، وقد قامت وزارة التعليم السعودية بإطلاق نظام فارس خلال السنوات القليلة الماضية للتسهيل على المعلمين من خلال الخدمات الإلكترونية التي يقدمها النظام، والتي ساعدت بشكل كبير في الحصول على الخدمات بأقل مجهود، ويذكر أن نظام فارس التعليمي قد توقف عن العمل لمدة ثلاث أيام مما جعل البعض يطالبون بإيجاد حلول موازية لنظام فارس التعليمي حتى لا تتعطل مصالح المراجعين والمتابعين، وخاصة أن هناك عدد من المعلمين لم يقوموا بإدخال الدورات التدريبية الخاصة رغم أقتراب انتهاء الوقت المخصص لذلك.

خطوات التسجيل في نظام فارس الجديد 1442

نوضح لجميع متابعينا خطوات تسجيل دخول نظام فارس الجديد 1442 عبر عدد بسيط من الخطوات، وهي:

الدخول عبر رابط نظام فارس الخدمة الذاتية.

كتابة أسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على كلمة “تسجيل الدخول”.

الاختيار من بين الخدمات المختلفة المراد الحصول عليها عبر النظام.

خطوات إدخال الدورات التدريبية التابعة للتطوير المهني

الدخول لنظام فارس التعليمي

نقوم بالضغط على أيقونة “صلاحية بياناتي”، والضغط على “البرامج التدريبية”

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة “إضافة دورة”.

خطوات إرسال بيانات التطوير المهني في نظام فارس

الدخول عبر رابط موقع نظام فارس الإلكتروني

الانتقال إلي صلاحيات الخدمة الذاتية

الانتقال إلي بيانات الأنشطة للتطوير المهني

كتابة اسم النشاط أو الدورة المراد التسجيل بها

وعن طريق الخطوات السابقة يمكن لجميع المعلمين التسجيل في التطوير المهني عبر رابط الخدمة الذاتية لنظام فارس بشكل إلكتروني مما يسهل الكثير على المعلمين في تنفيذ كافة الخدمات.

أهم خدمات نظام فارس

يقدم نظام فارس العديد من الخدمات التعليمية للمعلمين والعلمات، والتي أهمها: تقديم طلب الإجازة، والاستعلام عن كشف الرواتب، والتبليغ عن غياب موظف، وتقديم طلب إلغاء الإجازة، وغيرها من الخدمات الأخري التي يقدمها النظام، والتي تتم بشكل إلكتروني مما يسهل إنجاز الطلبات بالإضافة لتوفير الوقت والجهد.

يستمر نظام فارس الجديد في استقبال طلبات تسجيل الدورات التدريبية للمعلمين حتى الآن، وذلك بعدما عاد الموقع للعمل بعد توقف دام لثلاثة أيام، وسط حالة من الغضب الكبير على المعلمين، والذين طالبوا بضرورة توفير بديل للنظام في حال توقفه، وقد طالبت وزارة التعليم بسرعة الانتهاء من تسجيل الدورات التدريبية للمعلمين في أقرب وقت ممكن قبل إغلاق باب التسجيل.