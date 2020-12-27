نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة في السعودية وكيفية الاعتراض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُعد خدمة استعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة في السعودية 1442هـ، إحدى أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية في المملكة، عبر منصة أبشر التي أطلقتها، للتيسير على المواطنين والمقيمين، فيما تكتسب هذه الخدمة أهميتها، من حتمية دفع الغرامات المقررة على أصحاب المركبات قبل إنجاز العديد من الخدمات الضرورية، ومنها تجديد الإقامات أو جواز السفر أو بيع السيارة، أو السفر إلى الخارج، إضافة إلى خدمات أخرى كثيرة.

كيفية استعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

وفي السطور التالية، يمكننا معرفة خطوات استعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة في السعودية 1442 هـ، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة الراغبين في التعرف إلى الغرامات التي جرى تسجيلها عليهم في أثناء السير بالمركبة خلال الفترة الماضية، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

في البداية، يجب الولوج إلى موقع بوابة أبشر الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.

علينا بعد ذلك، اختيار خدمات الأفراد.

بعد ذلك، إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية للسعودي أو الإقامة للوافد.

ثمّ نختار قسم الخدمات المرورية عبر منصة أبشر الإلكترونية.

كما يجب النقر على الخدمة التي نريد إنجازها عن طريق رقم المخالفة.

وفي الخطوة التالية، ندخل اسم صاحب المركبة ورقم الرخصة ورقم اللوحة.

ننقر بعد ذلك، على الاستفسار برقم المخالفة.

أخيرًا، انتظر لحين تحميل الصفحة وظهور جميع التفاصيل.

الاستفسار عن مخالفة سير برقم اللوحة في السعودية

فيما يمكن الاستفسار عن مخالفة السير برقم اللوحة، عبر منصة Absher الإلكترونية، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

في البداية، يجب الدخول إلى موقع بوابة أبشر الإلكترونية على الإنترنت.

ثم نختار خدمات الأفراد.

يلي ذلك، الدخول إلى الخدمات الإلكترونية.

ننقر بعد ذلك، على الخدمة التي نريد إنجازها.

ونكتب المعلومات المطلوبة.

علينا بعد ذلك، إدخال رقم اللوحة في المكان المخصص.

كما يجب أن ننقر على “استعلام”.

أخيرًا، ننتظر، حتى تظهر جميع المعلومات.

طريقة تقديم اعتراض على غرامة مرور