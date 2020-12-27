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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام شهادات نور 1442 المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية الفصل الأول في المقال التالي
عمر شويل - جدة استعلام شهادات نور 1442 لطلاب المراحل التعليمية المختلفة بالمملكة العربية السعودية، وخطوات استخراج النتائج، سنقوم بعرضها لكم من خلال موقعنا، هذا بعد أن أعلنت وزارة التعليم، بالمملكة العربية السعودية، عن إتاحة نتائج طلاب المرحلة الابتدائية على نظام نور للاستعلام برقم هوية ولي الأمر، حيث انتهى الطلاب من آداء الاختبارات عن بُعد في ظل الأزمة الحالية منذ أيام قليلة، وحرصت الوزارة خلال تلك الفترة على إعداد النتائح ورفعها عبر منصة نظام نور للنتائج 1442.
استعلام شهادات نور 1442
يمكن لأولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية، الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة نور، والتي تتعلق بالمنظومة التعليمية وآداء الطلاب بالمدارس، ويمكن القول، بعدما قررت الوزارة في ظل أزمة كورونا الحالية، بتطبيق نظام الدراسة عن بُعد، أن الدور الذي يلعبه موقع نظام نور الإلكتروني، أصبح رئيسي بشكل فعال، خاصة وأن النظام يقدم كل ما يحتاجه الطالب وولي الأمر، ومن بين الخدمات الهامة التي يقدمها النظام، خدمة استعلام شهادات الطلاب 1442 لطلاب المراحل الدراسية المختلفة “الابتدائية والمتوسطة والثانوية”.
استخراج نتائج نور 1442
يتيح نظام نور لأولياء الأمور والطلاب الآن، إمكانية استخراج نتائج الطلاب الفصلية، بعدما أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إتاحة النتائج عبر نظام نور للاستعلام، واستخراج النتائج يكون من خلال:
- قم في البداية بالدخول على رابط استعلام النتائج.
- قم بإدخال بيانات تسجيل الدخول المطلوبة.
- قم بالنقر على تسجيل الدخول.
- أدخل على نتائج الطلاب.
- قم بإدخال بيانات الطالب.
- بعد الانتهاء، قم بالنقر على بحث.
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