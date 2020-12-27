نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحة بيشة: أكثر من 400 مستفيد لخدمات وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الملك عبدالله لعام 2020م في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدّمت وحدت القسطرة القلبية بمستشفى الملك عبدالله في بيشة خدماتها الصحية لـ 440 مستفيد خلال عام 2020م، حيث تم إجراء 449 عملية قسطرة قلبية، وبلغت حالات التنويم في القسم 220 حالة.

يذكر أن “صحة بيشة” تقدم خدماتها لسكان محافظات بيشة وبالقرن وتثليث والأمواه، حيث يعد مستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة المستشفى المرجعي الأول لمستفيدي الخدمات الصحية بمستشفيات المنطقة.