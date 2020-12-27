كيفية التأكد من صلاحية الإقامة إلكترونيا وبالخطوات

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عمر شويل - جدة كيفية التأكد من صلاحية الإقامة إلكترونيا بالخطوات، حيث تعتبر صلاحية الإقامة من الأمور المهمة جدا لكل المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، فمن خلال صلاحية الإقامة يستطيع المقيم معرفة ما إذا كان مدة إقامته داخل المملكة قد انتهت وحينها يتوجب عليه مغادرة المملكة والعودة إلي دولته، حتي لا يتم توقيع عقاب أو غرامة عليه، وفي السابق كان معرفة صلاحية الإقامة عن طريق تسجيل الدخول إلي منصة وزارة الداخلية، وفي هذا التوقيت أصبح الأمر مختلف، حيث ينبغي عليك الدخول علي منصة أبشر، ومن الضروري عند الدخول علي هذه المنصة تسجيل الدخول قبل أن تقوم بالاستفسار عن أي سؤال له علاقة بالجوازات أو بالمرور أو أي سؤال أخر، حيث أن هذه المنصة تم انفصالها تماما عن وزارة الداخلية السعودية.

كيفية التأكد من صلاحية الإقامة إلكترونيا

هناك عدة خطوات للتأكد من صلاحية الإقامة إلكترونيا، وأهم هذه الخطوات :

أولا ينبغي تسجيل الدخول إلي رابط المنصة

https://www.absher.sa/portal/landing.html

سيظهر أمامك أبشر الأفراد وأبشر الأعمال وفي هذه الحالة عليك اختيار أبشر الأفراد .

وبعدها ينبغي أن تقوم بتسجيل رقم الهوية والرمز المرئي وكلمة المرور، وبعدها الضغط علي تسجيل الدخول .

وبعدها سيتم إرسال رقم كود علي الهاتف الخاص بك وينبغي الاحتفاظ به ليتم تسجيله في القائمة التي ستظهر لك عند تسجيل الدخول .

ثم سيظهر لك مجموعة اختيارات عليك اختيار منها كلمة خدماتي .

وبعدها يجب عليك أن تذهب إلي خدمة حجوزات للسفر لتقوم باختيار منها الاستعلام عن صلاحية الإقامة .

ثم سيتطلب منك تسجيل رقم المرور ورقم الهوية، ثم قم بالضغط علي كلمة عرض .

وأخيرا سيظهر لك ما إذا كانت صلاحية الإقامة سترية أو قد انتهت ويظهر أيضا المدة التي متاح الإقامة لوقتها وتحديد وقت انتهاء صلاحية الإقامة

منصة أبشر للجوازات

خدمة أبشر للجوازات تقدم العديد من الخدمات المختلفة التي من الممكن أن يتم الاستعلام عنها إلكترونيا، دون الحاجة إلي الخروج من المنزل أو الذهاب إلي المكان الذي تستفسر عنه، فتتمكن من خلال منصة أبشر الاستعلام عن موظف وافد أو الاستعلام عن صلاحية الإقامة والكثير من الخدمات الأخري التي من الممكن الاستفادة بها عبر المنصة.

والاستعلام عن صلاحية الإقامة أمر مهم وضروري علي كل وافد مقيم في المملكة العربية السعودية حيث أنها إذا تم انتهاء صلاحية الإقامة يتعرض الوافد إلي غرامة مالية قدرها 500 ريال سعودي في المرة الأولي وإذا تم تكرار انتهاء الصلاحية للمرة الثانية تكون الغرامة 1000 ريال سعودي، وفي المرة الثالثة يتم ترحيل الوافد بشكل نهائي.

الخدمات التي يقدمها مكتب العمل

وبالنسبة للخدمات التي يقوم بتقديمها مكتب العمل، فهناك العديد من الخدمات مثل هوية الكفيل والكثير من المعلومات عنه، رقم جواز السفر، ورقم الإقامة ونطاق الكفيل وغيرها وكل هذه الخدمات تكون متوفرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية