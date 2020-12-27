نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام نور برقم الهوية نتائج الطلاب بالمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية 1442هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور يعتبر المنصة الأساسية التي قامت وزارة التعليم بإنشائها، والتي من خلالها يستطيع الطلاب وأولياء الأمور، التعرف على النتائج، والنظام يحتوي على الكثير من المزايا التي تجعل أولياء الأمور على إطلاع دائم بمستوى أبنائهم التعليمي، من خلال التقارير المستمرة التي يرسلها هذا النظام لهم، ويستطيع أيضاً المعلمون من خلاله أن يقوموا بعملية الرصد الدقيق للدرجات بعد القيام بتحميل النموذج الخاص بالرصد، ويستطيع الآباء أن يعرفوا من خلاله مدى التزام أبنائهم في الدراسة، من خلال تقارير الحضور والغياب التي توجد على النظام، ويستطيع الآباء التسجيل والدخول من خلال حسابهم الشخصي، ومعرفة نتائج الامتحانات فور ظهورها من خلال الرسائل التي يتم إرسالها على الهاتف المسجل في نظام نور، وسوف نتعرف في هذا المقال على طريقة التسجيل ومعرفة نتائج الطلاب.

طريقة تسجيل طالب جديد

يستطيع أي أولياء الأمور تسجيل أبنائهم في النظام من خلال إتباع الخطوات التالية:-

الدخول على رابط نظام نور من خلال ولي الأمر. القيام بالضغط على الأيقونة الخاصة بتسجيل الأبناء. نقوم باختيار تسجيل طالب جديد. القيام بإدخال رقم الهوية أو رخصة إقامة الطالب أو الطالبة. نقوم بتسجيل صلة القرابة للطالب. القيام بتسجيل رقم هوية ولي الأمر أو رخصة إقامة الأب. القيام باختيار جنسية الطالب أو الطالبة. القيام بتسجيل تاريخ ميلاد الطالب أو الطالبة. الضغط على الأيقونة الخاصة بالتسجيل. قيام المستخدم بتسجيل جميع البيانات التي يوجد أمامها نجمه حمراء. القيام بإضافة رقم الهاتف الجوال الخاص بولي الأمر والبريد الإلكتروني له.

طريقة معرفة نتائج الطلاب من خلال رابط نظام نور

يستطيع أي شخص الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام نور والاستعلام عن نتائج الطلاب للمراحل التعليمية الثلاثة الابتدائي والمتوسط والثانوي من خلال الخطوات التالية:-

القيام بالدخول على رابط نظام نور .

. إدخال اسم المستخدم سواء كان ولي الأمر أو الطالب.

إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

تسجيل رمز التحقق الموجود على الشاشة.

الضغط على أيقونة عرض النتائج التي تظهر أمام المستخدم.

طريقة التعرف على نتائج الطلاب من نظام نور برقم الهوية

في حالة نسيان كلمة السر أو اسم المستخدم نستطيع التعرف على نتائج الطلاب من خلال الدخول على النظام برقم الهوية من خلال الخطوات التالية:-