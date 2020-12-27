الطيران السعودي تسيير رحلات المغادرة غير السعوديين

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عمر شويل - جدة الطيران السعودي تيسير رحلات المغادرة غير السعوديين، قد أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة السعودية بأنها سوف تقوم بالسماح لغير السعوديين بالخروج خارج البلاد، ولكن ينبغي عليهم أن يقوموا بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة قبل ذلك لمنع انتشار الوباء والحفاظ على صحة الآخرين، حيث أعلن الطيران المدني أن الرحلات الجوية سوف تقوم بتسيير رحلات لهذا الأمر، ولكن قامت بوضع شروط محددة وهي عدم مغادرة طاقم الطائرة في مطار المملكة السعودية طائرته.

الطيران السعودي تسيير رحلات المغادرة

الطيران السعودي، يؤكد أهمية ألا يخالط الطاقم العاملين المتواجدين في مطار الوصول بجانب اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وأكدت أن هذه التعليمات لا تتضمن فقط الدول التي ظهر فيها هذا الفيروس الذي تحول ولكن قامت بتحديد هذا الأمر العديد من الجهات المختصة، وتم العمل على التنسيق مع الادارة العامة للنقل الجوي في ذلك الأمر عند طلب الرحلات.

اتفاق مذكرة تفاهم مشترك بين الطيران المدني والمساحة والمعلومات

قد أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي ابن أحمد المنصوري أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات اليوم، وذلك للعمل للاستفادة من كافة المعلومات والخبرات للعمل على التطوير في جميع المجالات في مكان هيئة الطيران المدني بالرياض

حيث أكد أن هذه المذكرة لها أهمية كبيرة ويتم العمل على زيادة التعاون المشترك في جميع الأعمال والمشاريع وتبادل المعلومات الجوماكينة، ويتم زيادة ورفع مستوى التخطيط وتوحيد الجهود بشكل كبير وسوف يتم تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات الهامة، وبالنسبة العمل يتم تبادل الاختبارات في جميع المجالات ويتم دعم الجهود التأمين في الجهتين.

الهيئة العامة للطيران المدني

بجانب أن التعاون من قبل هذا الطرفين يساعد على التطوير والاستفادة بشكل كبير وتعتبر هذه الشركات النوعية الخاصة بالهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الجهات الحكومية والغير الحكومية حتى تعمل بشكل كبير يتم زيادة دعم القطاع وزيادة كفاءة الأداء والإنتاج وامكانية الحصول على المعلومات والبيانات بشفافية كبيرة، ويمكنك بكل سهولة معرفة خطوات استعلام عن رحلة طيران الخطوط السعودية 2021 بشكل تفصيلي.