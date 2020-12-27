الصندوق الصناعي: أكثر من 17 مليار ريال قيمة القروض المعتمدة للعام الجاري

بلادي – الرياض :

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي، اليوم (الأحد)، أن إجمالي مبالغ القروض المعتمدة للعام الجاري تجاوزت 17 مليار ريال، والذي يعدّ رقماً استثنائياً في تاريخ الصندوق.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، حيث تحقّقت هذه النتائج الاستثنائية بفضل أداء القطاع الصناعي المتنامي، وتوفير المزيد من الدعم اللازم للقطاعات الواعدة.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للصندوق إبراهيم المعجل، أن النتائج شملت الدعم الذي قدمه الصندوق للقطاع الصناعي والطبي لمواجهة التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الجائحة، بمبادرات مالية تجاوزت قيمتها 5 مليارات ريال.