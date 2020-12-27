حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين في المملكة

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الإثنين).

وتوقّع المركز سماءً غائمةً جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة، قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق: مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية والقصيم.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 31 درجة مئوية في جازان، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى -1 درجة مئوية في حائل.