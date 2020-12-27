هل يتعارض لقاح كورونا مع أدوية الأمراض المزمنة؟.. “الصحة” تُجيب

بلادي – الرياض :
رد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، على سؤال حول مدى تعارض لقاح كورونا والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا، أنه لا يوجد أي تعارض بين لقاح كورونا والأدوية التي يأخذها الأشخاص الذين يعانون أمراضًا مزمنة مثل السكري أو الأمراض النفسية.
وأشار إلى أن عملية التسجيل تحتوي على العديد من الأسئلة التي لا تهدف فقط لتقييم أولوية الحصول على اللقاح، ولكن مدى مناسبته لحالة الشخص المتقدم للحصول عليه.
وأبان أنه قبل عملية التطعيم يتم طرح مجموعة من الأسئلة والإرشادات من قبل الأطباء والمسؤولين، مؤكدًا أن ذلك بغرض التأكد من أن حالة الراغبين في التطعيم تصلح لتلقي اللقاح.
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