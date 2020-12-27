كان بحوزتهم 1.3 مليون ريال.. القبض على 3 أشخاص في الرياض حولوا أموالًا مجهولة المصدر إلى خارج المملكة

بلادي – الرياض :
ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على 3 أشخاص بعد تورطهم في جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة.
وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على نازح ومقيمين من الجنسيتين السورية واليمنية في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد تورطهم بجمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حسابات بنكية لكياناتٍ تجارية تعود ملكيتها لمواطنة (والدة أحد المتهمين)، لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية.
وأشار إلى أنهم اتخذوا من وحدة سكنية شرق مدينة الرياض وكرًا لتنفيذ جرائمهم، كما ضُبط بداخلها مبلغ 1.3 مليون ريال، وبطاقات صرف آلي ودفاتر شيكات استخدموها في عمليات الإيداع والتحويل، مؤكدا أنه جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.
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