“مركز الرصد الإسكاني”: 88 ألف وحدة سكنية جديدة تدخل السوق خلال الربع الثالث 2020

بلادي – الرياض :

أعلن مركز البيانات والرصد الإسكاني التابع لوزارة الإسكان، اليوم (الأحد)، عن ارتفاع عدد الوحدات السكنية التي بدأ بناؤها خلال الربع الثالث من عام الجاري إلى82.1 ألف وحدة بارتفاع 7.5% مقارنة بعام 2019 الذي سجل 76.7 ألف وحدة.

وجاء ذلك وفقاً لما أظهرته بيانات نشرة الإسكان الدورية للربع الثالث من عام 2020 الصادرة عن المركز، حيث سجّل قطاع الأنشطة العقارية نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية بما يتجاوز 11%.

كما شهدت جميع مناطق المملكة انتهاء البناء في 88.9 ألف وحدة سكنية بارتفاع بلغ 14% مقارنة بالربع الثالث 2019، وسط استقرار في مساهمة قطاعي “الأنشطة العقارية” بنسبة 9% و”التشييد والبناء” بنسبة 6.7 %.

فيما أظهرت النشرة ارتفاعاً في المساهمة النسبية لأنشطة قطاع “التشييد والبناء” في الناتج المحلي غير النفطي لنفس الربع بنحو 8.1%، وبما يزيد عن 11% لقطاع “الأنشطة العقارية”.

وأوضحت استقرار في مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية، حيث سجّلت أسعار الشقق والفلل السكنية انخفاضاً بنحو 0.1% مقارنة بالعام الماضي، وانخفضت أسعار الأراضي والعمائر السكنية بنحو 0.5%.