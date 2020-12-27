الأمير خالد بن سلمان يتلقّى اللقاح المضاد لكورونا

بلادي – الرياض :
تلقّى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم (الأحد)، الجرعة الأولى من لقاح “فايزر- بايونتك” المضاد لفيروس كورونا.
وقال الأمير خالد عبر حسابه بـ “تويتر”، إن الشعب السعودي يثبت قدرته يوما بعد يوم على تجاوز الصعاب والتحديات بعزمٍ لا ينكسر وصلابة تدعو للفخر.
كما قدّم نائب وزير الدفاع شكره لقيادة المملكة، مشيراً إلى أنها جعلت الإنسان أولاً في وطن لا تنثني همته ولا تنحني هامته.
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