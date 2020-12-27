لإنشاء أكبر مركز تسوق بالمملكة.. أمانة الرياض تصدر أول رخصة مخازن بنظام “dark store”

بلادي – الرياض :
أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم (الأحد)، عن إصدار أول رخصة مخازن بنظام “dark store”، وذلك تحقيقًا لمستهدف المدينة الذكية ودعمًا للتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية.
وأوضحت الأمانة أن ذلك جاء بهدف تسهيل إنشاء أكبر مركز تسوق إلكتروني بالمملكة، مواكبةً للطلب المتزايد على المنتجات الغذائية والاستهلاكية عبر الإنترنت.
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